阪神の藤川球児監督は23日、東京都内で開催された「2025年プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD」で創価大の内野手・立石正広を1巡目指名。3球団競合の末、交渉権を獲得した。

日本野球機構（NPB）公式Xはクジ引きの様子を投稿。動画を見たファンから多くの反響が寄せられている。



■元阪神所属の監督3人で競合

注目株の立石には阪神、広島、日本ハムの3球団が競合。藤川監督、新井貴浩監督、新庄剛志監督が壇上し、緊張した面持ちでクジを引いた。藤川監督はクジを開け当たりであることを確認すると「あ」の表情で、2人の監督の様子を確認。隣の新庄監督が目を瞑ったままクジを開く気配がないことを確認し、スッと当たりクジを掲げた。会場から一斉に歓声が沸き起こると藤川監督は笑顔で喜びを露わにした。NPB公式Xはこのクジ引きの様子で投稿。この動画を見たファンからは「火の玉ストレート投げてた男の右手や豪運やな」「新庄と新井の顔色と行動伺ってガッツポーズする藤川球児、嫌いじゃない」「球児がクジ引く時に『それが当たりや！』って言ってる人おるけど透視能力ある？」などのコメントが寄せられ盛り上がりを見せた。さらに、壇上に立った監督全員が阪神でプレーしていた時期があることから「阪神に所属していた監督同士のくじ引き」「全員元阪神だけど古巣に貢献し続ける男に勝利の女神は微笑んだってことか」「立石くんはタイガースに来ることを約束されていたということですね！」などと大きな反響を呼んでいる。





