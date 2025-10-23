長澤まさみ＆永瀬正敏、不在の高橋海人に呼びかけ「おーい、海人」
俳優の長澤まさみ、永瀬正敏が23日、都内で行われた映画『おーい、応為』公開御礼舞台あいさつに大森立嗣監督と登壇した。
【動画】「おーい、海人」！不在の高橋海人に呼びかけた長澤まさみ＆永瀬正敏
物語の主人公は、破天荒な天才絵師・葛飾北斎の娘であり、弟子でもあった葛飾応為。美人画においては北斎を凌ぐと評され、数少ない女性絵師として江戸の男社会を駆け抜けた先駆的存在だ。豪胆で自由奔放、そして絵にすべてを捧げた応為の知られざる姿を時代劇初主演の長澤が熱演する。
この日は3人での登壇となり、今作に参加するKing ＆ Princeの高橋海人（高＝はしごだか）が不在。最後にコメントを求められた大森監督は「きょうは海人がいないのがね…。おーい、海人って感じなんですけど」とさびしそう。永瀬も「おーい、海人って感じですけど」と続けて笑いを誘った。
そんななか長澤も締めのあいさつで「映画館でしか味わうことができない時間があると思います。映画のなかで描かれたこの親子の物語の日常をみなさんの日常に取り入れてくれたらうれしいです。映画『おーい、海人』。あ、違った」と大森監督や永瀬の流れをくんでちゃめっ気たっぷり。「『おーい、応為』よろしくお願い致します」とほほ笑んでいた。
