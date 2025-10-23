INI高塚大夢、ファンに感謝「もっともっと喜んでもらいたい」 後藤威尊は「かっこいい自分更新する」
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が23日、都内で行われたドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE 『I Need I』」の完成披露プレミア試写会に登壇。高塚は「MINI（INIのファンネーム）のおかげでここまで来られた。もっともっと喜んでもらいたい」と感謝を口にした。
【集合カット】「幸せです！」メンバー愛あふれるINIメンバーのハートポーズ
「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。タイトルには「僕たち（I）があなた（I）とつながっていく（Network）」というINIの出発点からはじまり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）の皆さんとともに過ごしてきた中でお互いが必要な存在（need）となっていくという思いが込められている。
高塚は、劇中に登場するファンの姿を見て涙が込み上げたといい「もっと頑張らないとと思った」と話した。また、後藤も高塚にかぶせるように「MINI」への思いを口に。「ちょっとでもかっこいいと思ってもらえるように、かっこいい自分を更新したい」と語った。
