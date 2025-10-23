近大・勝田成（なる）内野手（4年＝関大北陽）は広島からドラフト3位指名を受け、「赤いリストバンド、赤い手袋を使っている自分と縁があるのかなと思いました」と話した。「まずは守備でアピールして1軍、そしてレギュラーと上っていきたい」

近大東大阪キャンパス内で、野球部員や一般学生もドラフト会議中継をパブリックビューイング（PV）で見守るなか、祝福の歓声と拍手を受けた。

1メートル63。現在プロ野球選手で最も身長が低いのは1メートル64の西武・滝沢夏央内野手で、勝田が入団すれば最も小柄ということになる。

「これまで小さいということで厳しい言葉も耳にしてきました。まずは自分が活躍して小さい選手に夢や希望を与えたい」

広島で言えば、同じく小柄な二塁手で首位打者2度、盗塁王1度の正田耕三タイプと言えるかもしれない。

関西学生リーグ通算83試合に出場し、打率3割4分4厘、32盗塁。昨年今年と2年連続で大学日本代表に選出された。

同僚の阪上翔也（4年＝神戸国際大付）は楽天が7位指名を受けた。近大の先輩にあたる佐藤輝明（阪神）がつけていた背番号「8」を継ぐ。同じ右投げ左打ちで4番を担った。神戸国際大付時代は最速148キロを誇る本格派投手で、強打との投打二刀流で3年春夏と甲子園出場を果たしていた。

「肩や足を含めた走攻守すべてをみてほしい。楽天には高校、大学で先輩だった小深田さんもいるので、いろいろ話を聞きたい。2000安打を打てる選手になるのが目標です」

大きな希望に目を輝かせた。