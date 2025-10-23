女子小学生向け誌「ちゃお」、ホロライブ3期生を題材にしたマンガを連載開始「癒されまくりでかわいかったです！」
女子小学生向けマンガ誌「ちゃお」（小学館）の公式エックスが、23日までに更新。VTuber事務所「ホロライブ」に所属する3期生たちをモデルにしたマンガの連載開始を発表した。
【写真】ホロライブ3期生の4人が異世界に迷い込んじゃった!?
公式エックスは「『ホロライブプロダクション』それは大人気VTuber事務所 今日もVTuberたちがインターネットでライブ配信中 ホロライブ3期生『ホロライブファンタジー』の4人が会議中におかしな世界に迷いこむ」とつづり、ホロライブ3期生の兎田ぺこらさん、不知火フレアさん、白銀ノエルさん、宝鐘マリンさんが登場するマンガの連載開始を発表。作画を担当するのは『僕の星はキミだから』などの相庭先生で、ホロライブ運営会社のカバーが監修を担当する。
投稿内のURLからは本作の第1話が無料で読め、会議中にお菓子があふれる世界に迷い込んだ4人の冒険が描かれている。
この投稿にファンからは「めちゃかわいい！」「癒されまくりでかわいかったです！」など好評の声が集まっていた。
引用：「ちゃお編集部」エックス（＠ciao_manga）
