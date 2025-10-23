河北麻友子、第2子出産を報告「母子ともに健康です」 赤ちゃんを抱く姿も
女優の河北麻友子が23日、自身のインスタグラムを更新。第2子を出産したことを報告した。
【写真】出産した赤ちゃんを抱く河北麻友子
河北は「この度、無事に第二子を出産いたしました。おかげさまで母子ともに健康です」と報告。「新しい命と対面し、感謝の気持ちと、この上ない喜びでいっぱいになりました」とつづった。
続けて、「愛情豊かに、家族で支えあいながら、子供たちが安心して暮らしていける未来を考え、親として成長していきたいと思います」と母としての思いを記し、「今後も温かく見守っていただけましたら」と呼びかけた。
投稿には、赤ちゃんを胸に抱く姿も添えられており、優しく微笑む河北の表情が印象的。コメント欄には祝福の声が多数寄せられている。
河北は2021年に一般男性と結婚し、2023年4月に第1子を出産している。
引用：「河北麻友子」インスタグラム（＠mayukokawakitaofficial）
