間もなく見頃を迎える紅葉の名所・栃木県日光市の「いろは坂」（国道１２０号）で、長年の懸案になっている交通渋滞の緩和につなげようと、県が１１月１〜３日の３連休に、渋滞の先頭になっていると推測される頂上付近の県営駐車場を閉鎖して効果を検証する、初めての社会実験を行う。

閉鎖されるのは、上り専用の「第２いろは坂」の頂上付近にある「明智平県営駐車場」（収容台数２６台）。いろは坂では、毎年、紅葉見物のマイカーや観光バスによる激しい渋滞が発生している。県によると、昨年１１月３日には、約９・５キロの第２いろは坂を上りきるのに、約４時間かかったという。

渋滞悪化の一因とされるのが、２車線の道路の両脇に向かい合って立地する県営駐車場と民営の「明智平ロープウェイ駐車場」（収容台数６１台）の存在だ。収容スペースが限られた駐車場に入ろうとする車で、２車線とも塞がる事態がしばしば発生していた。

社会実験では、３１日の午後５時から１１月４日の午前９時まで、県営駐車場を閉鎖。坂の手前や中腹に、県営駐車場は利用できないこととロープウェイ駐車場に入る車は、右側車線を走行するように伝える看板を２０枚余り設置して、左側車線の動線を確保する計画だ。

県は県営駐車場付近の路上にカメラを設置して、実験中の渋滞状況を調べる。効果が見られれば、来年の大型連休での駐車場閉鎖も検討するという。県営駐車場内の公衆トイレも使えなくなるため、県はいろは坂を上る前にトイレを済ませておくよう呼びかけている。