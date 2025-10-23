「痩せすぎー」渡辺直美、印象激変のバースデーショットが話題「一瞬どなたかと思いました」
タレントの渡辺直美が、23日までにインスタグラムを更新。バースデーショットを公開すると「お顔スッキリ」「どなたかと思いました」などの反響が集まった。
【写真】渡辺直美のかわいいバースデーショット
23日の誕生日を迎えて38歳になった渡辺。インスタグラムでは「本日38歳になりました！！！引き続き健康に気を付けながら、邁進してまいります！！！いつもいつも皆様沢山の応援ありがとうございます！これからもよろしくお願いしますんにょ とりあえず東京ドームまでは死なないように気を付けます。笑」とつづり、バースデーケーキを持った近影をアップ。はじける笑顔をカメラに向ける彼女の顔は少しスッキリしているように見え、さらにかわいさが増している。
この投稿にファンからは「お顔スッキリ、めちゃ可愛い」「一瞬どなたかと思いました」「痩せすぎー おめでとう」などのコメントが集まり、女優・吉岡里帆も「おめでとうございます」と祝福を送っている。
引用：「渡辺直美」インスタグラム（@watanabenaomi703）
