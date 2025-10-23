キズ、全国ツアー＜鳳凰焔巡＞開催。新曲の披露も予定
キズが、2026年1月より開催する全国単独公演ツアーのタイトルが＜鳳凰焔巡（ほうおうえんじゅん）＞であることを発表した。
さらに、チケットの詳細も明らかになっており、10月27日からはブログマガジン会員を対象とした最速先行受付がスタートする。
本ツアーについて来夢（Vo, G）は、OFFICIAL BLOG MAGAZINE「人外」内の音声コンテンツ“人外ラジオ”にて、「新曲の中に鳳凰という曲があります。すごく大切な曲」と思いを語りつつ「ツアーの中で新曲もできる限りやっていこうかな」と2026年1月からのツアーへの意気込みをファンに届けた。
＜キズ 単独公演 全国TOUR『鳳凰焔巡』＞
2026年1月10日(土) 川崎 CLUB CITTA’
[開場 / 開演] 16:00 / 17:00
2026年1月17日(土) 新潟 NEXS
[開場 / 開演] 16:30 / 17:00
2026年1月25日(日) 名古屋 DIAMOND HALL
[開場 / 開演] 16:00 / 17:00
2026年2月1日(日) 仙台 darwin
[開場 / 開演] 16:30 / 17:00
2026年2月15日(日) 柏 PALOOZA
[開場 / 開演] 16:30 / 17:00
2026年2月21日(土) 福岡 BEAT STATION
[開場 / 開演] 16:30 / 17:00
2026年2月23日(月・祝) 宮崎 FLOOR
[開場 / 開演] 16:30 / 17:00
2026年3月21日(土) 大阪 GORILLA HALL
[開場 / 開演] 16:00 / 17:00
2026年4月19日(日) KT Zepp Yokohama
[開場 / 開演] 16:00 / 17:00
1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』
2026.4.8 RELEASE
予約：https://www.galaxybroadshop.com/products/dmgd-046-48-50
【完全生産限定盤A】DMGD-046/047 [CD＋DVD] ￥22,000 (tax in)
映像特典：Music Video Collection (新作＆旧作)
仕様：特殊パッケージ仕様
【完全生産限定盤B】DMGD-048/049 [CD＋DVD] ￥22,000 (tax in)
映像特典：Documentary Footage
仕様：特殊パッケージ仕様
【通常盤】DMGD-050 [CD] ￥3,850 (tax in)
ボーナストラック：「銃声」(Re-recording Ver.)
発売元：DAMAGE
関連リンク
◆キズ オフィシャルサイト
◆キズ オフィシャルX
◆キズ オフィシャルYouTube