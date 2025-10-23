キズが、2026年1月より開催する全国単独公演ツアーのタイトルが＜鳳凰焔巡（ほうおうえんじゅん）＞であることを発表した。

さらに、チケットの詳細も明らかになっており、10月27日からはブログマガジン会員を対象とした最速先行受付がスタートする。

本ツアーについて来夢（Vo, G）は、OFFICIAL BLOG MAGAZINE「人外」内の音声コンテンツ“人外ラジオ”にて、「新曲の中に鳳凰という曲があります。すごく大切な曲」と思いを語りつつ「ツアーの中で新曲もできる限りやっていこうかな」と2026年1月からのツアーへの意気込みをファンに届けた。

＜キズ 単独公演 全国TOUR『鳳凰焔巡』＞

2026年1月10日(土) 川崎 CLUB CITTA’

[開場 / 開演] 16:00 / 17:00 2026年1月17日(土) 新潟 NEXS

[開場 / 開演] 16:30 / 17:00 2026年1月25日(日) 名古屋 DIAMOND HALL

[開場 / 開演] 16:00 / 17:00 2026年2月1日(日) 仙台 darwin

[開場 / 開演] 16:30 / 17:00 2026年2月15日(日) 柏 PALOOZA

[開場 / 開演] 16:30 / 17:00 2026年2月21日(土) 福岡 BEAT STATION

[開場 / 開演] 16:30 / 17:00 2026年2月23日(月・祝) 宮崎 FLOOR

[開場 / 開演] 16:30 / 17:00 2026年3月21日(土) 大阪 GORILLA HALL

[開場 / 開演] 16:00 / 17:00 2026年4月19日(日) KT Zepp Yokohama

[開場 / 開演] 16:00 / 17:00 詳細：https://ki-zu.com/schedule/

1st LAST ALBUM『極楽より極上の雨』

2026.4.8 RELEASE

予約：https://www.galaxybroadshop.com/products/dmgd-046-48-50 【完全生産限定盤A】DMGD-046/047 [CD＋DVD] ￥22,000 (tax in)

映像特典：Music Video Collection (新作＆旧作)

仕様：特殊パッケージ仕様 【完全生産限定盤B】DMGD-048/049 [CD＋DVD] ￥22,000 (tax in)

映像特典：Documentary Footage

仕様：特殊パッケージ仕様 【通常盤】DMGD-050 [CD] ￥3,850 (tax in)

ボーナストラック：「銃声」(Re-recording Ver.) 発売元：DAMAGE