½½ÌÀ¡¢2nd¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡Ø1R+1¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¤Ë½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¡ãSpecial Live 2025 ¡È½½ÌÀ¤Î´Ö¡É¡ä³«ºÅ·èÄê
½½ÌÀ¤¬¡¢2nd¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡Ø1R+1¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¡¢10·î26Æü20»þ¤Ë½é¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡ãSpecial Live 2025 ¡È½½ÌÀ¤Î´Ö¡É¡ä¤ÈÂê¤·¤¿¤³¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¥é¥¤¥Ö¤ÎÌÏÍÍ¤Ï¡¢½½ÌÀ¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÈTikTok¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÆ±»þÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£¸½ºßÊüÁ÷Ãæ¤Î·î9¥É¥é¥Þ¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù¼çÂê²Î¡ÖGRAY¡×¤Ê¤É¡¢EP¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
ÀèÆü10·î15Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2nd¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡Ø1R+1¡Ù¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È½é¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¡ÖGRAY¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤ÆÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¡Ö·îÊÂ¡×¡¢¡Ö¥¯¥ºÃË·âÂà¥µ¡¼¥¯¥ë¡×¡¢½Õ¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç½éÈäÏª¤µ¤ì¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡Ö¤Í¤§¤Í¤§ÀèÇÚ¡×¡¢¥Ô¡¼¥¿¡¼¥Ñ¥ó¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¤Í¤Ð¡¼¤¨¤Ð¡¼¤é¤ó¤É¡×¤ÎÁ´5¶Ê¤ò¼ýÏ¿¡£½½ÌÀ¤Ï11·î¤ËÅìÌ¾ºå¤Î¥¯¥¢¥È¥í3¥«½ê¤ò½ä¤ë¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ä¥¢¡¼¤â·èÄê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌ¼õÉÕÃæ¤À¡£
◾️¡ãSpecial Live 2025 ¡È½½ÌÀ¤Î´Ö¡É from echo and cloud studio¡ä
ÇÛ¿®Æü»þ¡§2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë20:00¡ÁÍ½Äê
TikTok¡§https://www.tiktok.com/@toaka_desu
◾️2nd¥Ç¥¸¥¿¥ëEP¡Ø1R+1¡Ù
2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë0»þ¡ÁÇÛ¿®¥¹¥¿¡¼¥È
https://lnk.to/toaka_1R_1
¢¡¼ýÏ¿¶Ê
·îÊÂ
¥¯¥ºÃË·âÂà¥µ¡¼¥¯¥ë
GRAY
¤Í¤§¤Í¤§ÀèÇÚ
¤Í¤Ð¡¼¤¨¤Ð¡¼¤é¤ó¤É
¢¡Àè¹ÔÇÛ¿®¡ÖGRAY¡×
ÇÛ¿®¡§https://lnk.to/toaka_GRAY
¢¡¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸¥Õ¥©¥í¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
½½ÌÀ Digital EP¡Ø1R+1¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¡ª¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸¥Õ¥©¥í¡¼¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
Apple Music¡¢Spotify¡¢LINE MUSIC¡¢Amazon Music¡¢AWA¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤Î²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç½½ÌÀ¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡£´ü´ÖÆâ¤Ë¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÊýÁ´°÷¤Ë¡Ò½½ÌÀ¤ª³¨ÉÁ¤ÉÕ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¡Ó¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¡¦¼Â»Ü´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë12:00¡Á2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë23:59
https://form.universal-music.co.jp/img_toaka_1r1/page/index.html
¡¦ÂÐ¾Ý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡§Apple Music/Spotify/LINE MUSIC/Amazon Music/AWA
¡¦»²²ÃÊýË¡
ÂÐ¾Ý¤Î²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç½½ÌÀ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡¢¤â¤·¤¯¤Ï¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¤·¡¢ÅÐÏ¿¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë²èÌÌ¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È»£±Æ¡£¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥µ¥¤¥È¤Î±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È²èÁü¤òÅºÉÕ¤·¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¡¢¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£É½¼¨¤µ¤ì¤¿´°Î»²èÌÌ¤è¤ê¡Ö½½ÌÀ¤ª³¨ÉÁ¤ÉÕ¤¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¹¥Þ¥ÛÊÉ»æ¡×¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡¦´û¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼ºÑ¤ß¤Î¾ì¹ç
´û¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼ºÑ¤ß¤ÎÊý¤â¤´±þÊç¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£ ¾åµ¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤«¤Î²»³Ú¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë²èÁü¤ò¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤¤¤¿¤À¤¡¢ ±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÉ¬Í×»ö¹à¤ò¤´µÆþ¤Î¾å¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦±þÊçÊýË¡
¡ûApple Music
¡Apple Music¤Ç½½ÌÀ¤ò¸¡º÷¡£
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸¤Î²èÌÌ±¦¾å¤Î ¡Ö¡ù¡× (À±) ¥Þ¡¼¥¯¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
¡Ö¡ù¡×¥Þ¡¼¥¯¤Î¼þ¤ê¤¬´Ý¤¯±ï¼è¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¡£
±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅºÉÕ¤·¤Æ¤´±þÊç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡öiPhone¤äApple Music¥¢¥×¥ê (Android) ¤òºÇ¿·ÈÇ¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ûSpotify
¡Spotify¤Ç½½ÌÀ¤ò¸¡º÷¡£
¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë¡È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¡É ¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
£¡È¥Õ¥©¥í¡¼Ãæ¡É¤ËÉ½µ¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤é¡¢¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¡£
¤±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅºÉÕ¤·¤Æ¤´±þÊç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûLINE MUSIC
¡LINE MUSIC¤Ç½½ÌÀ¤ò¸¡º÷¡£
¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸¤Î²èÌÌ±¦¾å¤Î ¡Ö♡¡× (¥Ï¡¼¥È) ¥Þ¡¼¥¯¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
£♡¤Î¿§¤¬ÀÖ¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¡£
¤±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅºÉÕ¤·¤Æ¤´±þÊç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûAmazon Music
¡Amazon Music¤Ç½½ÌÀ¤ò¸¡º÷¡£
¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë¡È¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ë¡É ¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
£¡È♡¥Õ¥©¥í¡¼¡É¤Î♡¤Î¿§¤¬¿å¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¡£
¤±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅºÉÕ¤·¤Æ¤´±þÊç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡ûAWA
¡AWA¤Ç½½ÌÀ¤ò¸¡º÷¡£
¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤¢¤ë¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¤ò¥¿¥Ã¥×¡£
£¡È¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¡É¤Î¿§¤¬ÀÖ¿§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤½¤ì¤¬Ê¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤ò»£±Æ¡£
¤±þÊç¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅºÉÕ¤·¤Æ¤´±þÊç¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
◾️¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Á¾ðÊóÈÈºá¶ÛµÞÁÜºº¡Á¡Ù
10·î6Æü¥¹¥¿¡¼¥È Ëè½µ¡Ê·î¡Ë21»þ¡Á21»þ54Ê¬¡¡¢¨½é²ó15Ê¬³ÈÂç
¢¡¥¥ã¥¹¥È¡õ¥¹¥¿¥Ã¥Õ
½Ð±é¼Ô¡§Âô¸ýÌ÷»Ò¡¢°ÂÅÄ ¸²¡¢²£»³ Íµ¡¢¹õÅç·ëºÚ¡¢°ì¥ÎÀ¥ ñ¥¡¢ÇÏ¾ì±à °´¡¢¶âÅÄ Å¯¡¢¾¾³ÑÍÎÊ¿¡¢ÇòËÜºÌÆà¡¿ÈÄÃ«Í³²Æ¤Û¤«
µÓËÜ¡§ÎëÌÚÍÎ²ð¡¢»ÔÅì¤µ¤ä¤«¡¢°¤ÉôÎ¿Âç
²»³Ú¡§KOHTA YAMAMOTO
¼çÂê²Î¡§½½ÌÀ¡ÖGRAY¡×(EMI Records/UNIVERSAL MUSIC)
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§À®²Ï¹ÌÀ¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡§ÂÎ©ÎËÂÀÏ¯¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢郄´Ý²íÎ´¡Ê¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢ÄÑ ÉÒ»Ë¡Ê¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
±é½Ð¡§ÅÄÃæ Î¼¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢¾ëÊõ½¨Â§¡Ê¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢ÅÔÃÛ½ß°ì¡Ê¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¡Ë¡¢ÌÚ²¼¹âÃË¡Ê¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó¡Ë
À©ºî¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
À©ºîÃøºî¡§¶¦Æ±¥Æ¥ì¥Ó
¢¡½½ÌÀ ¥³¥á¥ó¥È
»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë¤Ï¡¢ËÄÂç¤Ê¾ðÊó¤ä¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¡¢ÊØÍø¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÏÇ¤ï¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£»×¤¤¤¬¤±¤Ê¤¤¤â¤Î¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤ò¿®¤¸¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¢¤½¤ÎÁÛ¡Ê¤ª¤â¡Ë¤¤¤ò¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ë¹þ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥ê¥¢¥ë¤Ê¼Ò²ñ¤Î»Ñ¤ò±Ç¤·½Ð¤¹¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤È¤¤¤¦ºîÉÊ¤Ë¡¢¡ÈÀ¼¡É¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢³§¤µ¤ó¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤È¤Æ¤â¤¦¤ì¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¡¼ç±é¡§Âô¸ýÌ÷»Ò ¥³¥á¥ó¥È
¤Ê¤ó¤ÆÆ©ÌÀ´¶¤¢¤ëÈþ¤·¤¯Á¡ºÙ¤Ê¶Á¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¹¬¤»¤òµá¤á¤ÆÌÂ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¼Ô¤ÎÑ³¡Ê¤Ï¤«¤Ê¡Ë¤¤ÀÞ¤ì¤½¤¦¤Ê¿´¤Î¤è¤¦¡¦¡¦¡¦¤½¤·¤Æ¾ðÊó¼Ò²ñ¤Î°Ç¤Ë¸÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ëÆàÈþ¤¿¤Á¡ÈDICT¡É¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»Ö¤Î¹â¤µ¤Î¤è¤¦¤Ç¤â¤¢¤ê¡¦¡¦¡¦¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´¶¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤¹¤Æ¤¤Ê³Ú¶Ê¤Ç¤¹¤Í¡£½½ÌÀ¤µ¤ó¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼çÂê²Î¤È¶¦¤Ë¥É¥é¥Þ¤â³Ú¤·¤ó¤ÇÄº¤±¤¿¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹
¢¡¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡§À®²Ï¹ÌÀ¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ë ¥³¥á¥ó¥È
¡ØÀäÂÐÎíÅÙ¡Ù¤Ï»ä¤¿¤Á¤ÎÆü¾ïÀ¸³è¤ò¶¼¤«¤¹¿ô¡¹¤ÎÈÈºá¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦·º»ö¤¿¤Á¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¯·Ù»¡¥É¥é¥Þ¤Ç¤¹¡£»Ñ¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¾ðÊóÈÈºá¼Ô¤«¤é¿Í¡¹¤ò¼é¤ëDICT¤òÉÁ¤¯Êª¸ì¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¤º¤Ã¤È²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤äSNS¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤Ç¥É¥é¥Þ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÈÀ¼¡É¤òÃµ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¾ðÊóÈÈºá¤È¤¤¤¦°Å°Ç¤ËÌµ¸Â¤Ë¹¤¬¤ë¡¢Îä¤¿¤¤¶²ÉÝ¤Ë¶±¤ß¡¢¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤òÂÇ¤Ä»Ø¤¬»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»þ¡¢¶öÁ³¥¹¥Þ¥Û¤«¤éÎ®¤ì¤ÆÍè¤¿¤Î¤¬½½ÌÀ¤µ¤ó¤Î¶Ê¤Ç¤·¤¿¡£Ñ³¡Ê¤Ï¤«¤Ê¡Ë¤µ¤ÎÃæ¤ËÈë¤á¤¿¶¯¤µ¡¢²¿¤è¤êÀÅ¤«¤Ë¿´¤Ë»Ä¤ë¡ÈÀ¼¡É¤ËÊ¸»úÄÌ¤êÅ£ÉÕ¤±¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¶Ê¤ÎÊý¸þÀ¤«¤é³Ú´ï¹½À®¡¢Êª¸ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Þ¤Ç²¿ÅÙ¤â¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢½½ÌÀ¤µ¤ó¤«¤é½é¤Î¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¶Ê¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¶Ê¤¬¥É¥é¥Þ¤È¤È¤â¤ËÂ¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Î¿´¤Ë¶Á¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹
¢¡WEB
¸ø¼°HP¡§https://www.fujitv.co.jp/zettaireido/
¸ø¼°X¡§https://x.com/zettai_0_jouhan
¸ø¼°Instagram¡§https://www.instagram.com/zettai_0_jouhan/
¸ø¼°TikTok¡§https://www.tiktok.com/@zettai_0_jouhan
◾️¡ã½½ÌÀ QUATTRO TOUR 2025¡ä
2025Ç¯11·î3Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë°¦ÃÎ¡¦Ì¾¸Å²°¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡¡OPEN 16:45 / START 17:30
2025Ç¯11·î15Æü¡ÊÅÚ¡ËÂçºå¡¦ÇßÅÄ¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡¡¡¡OPEN 16:45 / START 17:30
2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡ËÅìµþ¡¦½ÂÃ«¥¯¥é¥Ö¥¯¥¢¥È¥í¡¡¡¡OPEN 16:30 / START 17:30
¢§¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯ÇäÃæ
¥¤¡¼¥×¥é¥¹¡§https://eplus.jp/toaka/
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡§https://w.pia.jp/t/toaka/
¥í¡¼¥½¥ó¥Á¥±¥Ã¥È¡§https://l-tike.com/toaka/
