プロ野球のドラフト会議が２３日に東京都内で行われ、オリックスは２位で森陽樹投手（１８＝大阪桐蔭）の交渉権を獲得した。



宮崎出身の最速１５３キロ右腕は「頼むからかかってくれと思っていました。こんな上位で指名してもらえると思っていなかったので、ホッとした気持ちです」と笑顔。「ベテランから若手まで、投手育成が印象的なチーム。指名していただいて光栄に思っています」と喜んだ。

身長１９０センチ体重９０キロと恵まれた体格を持ち、１年秋からベンチ入りすると、２年秋からエースナンバーを背負った実力派。憧れのプロの世界に飛び込む右腕は「野球を始めた時から支えてくれて。ドラフト指名していただいて少しは恩返しできたかなと」と会場に駆け付けた両親にも感謝し、「ストレートで活躍できるように磨いていきたいです」と意気込んだ。

オリックスはドラフト１位で藤川敦也投手（宮崎・延岡学園）、３位で佐藤龍月投手（群馬・健大高崎）と同じく高卒投手を上位指名。森は「楽しみな気持ちと絶対に負けないという気持ちです」と闘志を燃やし、「将来は沢村賞をとりたいです」と大きな目標も掲げていた。

同席した西谷監督も「まだまだ持っている力の半分も出ていない。まずは体づくりからになると思いますが、無限の可能性を持っている。自分で未来を切り開いてほしい」と期待した。