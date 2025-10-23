ACIDMAN¡¢Zepp¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÇACIDMAN¤È¶¦±é¤Ç¤¤ë¡È¡Øfeel every love¡Ù²Î¾§Æ°²èÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡É³«ºÅ·èÄê
ACIDMAN¤¬¡¢2025Ç¯10·î29Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë13rh¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢12·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëZepp¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Á¡¢ACIDMAN¤È°ì½ï¤ËÆÃÊÌ¤Ê¥é¥¤¥Ö¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÁÏ¤ê¾å¤²¤ë¥³¡¼¥é¥¹Ââ¤òÊç½¸¤¹¤ë´ë²è¡Ö¡Øfeel every love¡Ù²Î¾§Æ°²èÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ê¡¼¥É¶Ê¡Öfeel every love¡×¤Î¥µ¥ÓÉôÊ¬¤ò²Î¾§¤·¤¿Æ°²è¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¡¢1¼¡¿³ºº¡ÊÅê¹ÆÆ°²è¡Ë¤È2¼¡¿³ºº¡ÊÂÐÌÌ¡¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤òÄÌ²á¤·¤¿±þÊç¼Ô¤Ï¡¢¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡ä¤ÎÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¸ø±é¡¢Åìµþ¡¦Zepp Haneda¸ø±é¤Ë¤Æ¡¢ACIDMAN¤È°ì½ï¤ËÆ±¤¸¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Î¶¦±é¤¬³ð¤¦¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¡£Ç¯Îð¡¢ÀÊÌ¡¢¹ñÀÒ¡¢¥×¥í¡¦¥¢¥ÞÉÔÌä¡£ACIDMAN¤Î²»³Ú¤ò°¦¤¹¤ëÁ´¤Æ¤ÎÊý¤¬»²²Ã¤Ç¤¤ë»Üºö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖACIDMAN¤È¶¦¤Ë²Î¤¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥é¥¤¥Ö¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ç®¤¤ÁÛ¤¤¤ò»ý¤ÄÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Ë¡¢À§ÈóÃíÌÜ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¤¤¤è¤¤¤è10·î26Æü¤Ë¤Ï7Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¤¬¹µ¤¨¡¢10·î29Æü¤Ë¤Ï4Ç¯¤Ö¤ê13ºîÌÜ¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù¤È½é¤Î¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù¤Î2ºîÉÊ¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
◾️¡Øfeel every love¡Ù²Î¾§Æ°²èÅê¹Æ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
¢¡±þÊçÊýË¡
1.¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¸÷³Ø¡×¤è¤ê¡¢¡Öfeel every love¡×¤Î¥é¥¹¥µ¥Ó¡Ê02:45º¢¡Á 60ÉÃ°ÊÆâ¡Ë¤ò²Î¾§¤·¤¿Æ°²è¤ò»£±Æ¡£
¢¨»£±Æ¤¤¤¿¤À¤¯Æ°²è¤Ï60ÉÃ°ÊÆâ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤è¤¦¤´ÍÑ°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢¨²Î¾§¤ÎºÝ¤Ë¥¤¥ó¥¹¥È²»¸»¤ò¤´»ÈÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¾ì¹ç¤Ï¡¢³Æ²»³ÚÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤ÆÇÛ¿®Ãæ¤Î¥¤¥ó¥¹¥È²»¸»¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤
https://acidman.lnk.to/feeleverylove_cpWE
2.¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¡Ö#ACIDMAN¤È¥¹¥Æ¡¼¥¸¶¦±é¡×¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ëSNS¤Ø¼«¿È¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÇÆ°²è¤òÅê¹Æ¡£
¢§ÂÐ¾ÝSNS
X, Instagram¥ê¡¼¥ë, TikTok, YouTube Shorts
¢¨Instagram, TikTok, YouTube Shorts¤Ë¤´Åê¹Æ¤¤¤¿¤À¤¯ºÝ¤Ï¡¢¡Öfeel every love (¥µ¥Óver.)¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Öfeel every love¡×(02:45º¢¡Á60ÉÃ°ÊÆâ)¤Î¸ø¼°²»¸»¤ÎÉ³ÉÕ¤±¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3.±þÊçµ¬Ìó¤òÉ¬¤º¤´³ÎÇ§¤´Î»¾µ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¾å¤Ç¡¢É¬Í×»ö¹à¤ò¥Õ¥©¡¼¥à¤ËÆþÎÏ¤·Á÷¿®¡£
¢¡Êç½¸´ü´Ö
2025Ç¯11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë23:59 ¤Þ¤Ç
¢¡¿³ºº¤ÎÎ®¤ìµÚ¤Ó¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
SNS¤Ç¤ÎÆ°²èÅê¹Æ¤Ë¤è¤ë1¼¡¿³ºº¤È¡¢ÂÐÌÌ¤Þ¤¿¤Ï¥ª¥ó¥é¥¤¥óÂÐÌÌ¤Ë¤è¤ëºÇ½ª¿³ºº¤Î2ÃÊ³¬¤ÇÁª¹Í¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Á11·î9Æü¡ÊÆü¡Ë1¼¡¿³ºº±þÊç´ü´Ö¡ÊÆ°²èÅê¹Æ¡Ë
11·îÃæ½Ü 1¼¡¿³ºº·ë²Ì¤Î¤´Ï¢Íí¡¡
11·î22Æü¡ÊÅÚ¡ËºÇ½ª¿³ºº¡ÊÂÐÌÌ@ÅÔÆâË¿½ê or zoom ¿³ºº¡Ë
12·î¾å½Ü ºÇ½ª¿³ºº·ë²Ì¤Î¤´Ï¢Íí
12·î7Æü¡ÊÆü¡Ë¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡õËÜÈÖ¡ÊÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¸ø±é¡Ë
12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×Á´¶Ê½éÈäÏª¥é¥¤¥Ö¡ä¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡õËÜÈÖ¡ÊÅìµþ¡¦Zepp Haneda¸ø±é¡Ë
¢¨¿³ºº²áÄø¡¢¥é¥¤¥Ö¥ê¥Ï¡¼¥µ¥ë¡¢¥é¥¤¥ÖÅöÆü¤Î³Æ²ñ¾ì¤Þ¤Ç¤Î¸òÄÌÈñ¤ä½ÉÇñÈñÅù¤ÏÁ´¤Æ¼«¸ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-10-22/
◾️¡ãACIDMAN 13th ALBUM¡Ö¸÷³Ø¡×¡õ¡ÖACIDMAN Tribute Works¡×Æ±»þÈ¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡¦±ã¡ä
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë³«¾ì18:30¡¿³«±é19:00
²ñ¾ì¡§ÅÔÆâË¿½ê¡Ê²ñ¾ì¤Ï¤´ÅöÁª¼Ô¤ÎÊý¤Î¤ß¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡Ë
ÆâÍÆ¡§¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È
½Ð±é¡§ÂçÌÚ¿É×¡ÊACIDMAN¡Ë¡¢¥Û¥ê¥¨¥¢¥Ä¥·¡Ê¥¹¥È¥ì¥¤¥Æ¥Ê¡¼¡Ë¡¢¹Ó°æ³Ù»Ë¡Êthe band apart¡Ë
¢¨ÎÁÍý¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥ê¥ó¥¯¤Î¤´Äó¶¡¤¢¤ê
¾ÜºÙ¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/news/2025-08-22/
◾️13th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¸÷³Ø¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://acidman.lnk.to/kougakuWE
¡û½é²ó¸ÂÄêÈ×
CD¡ÜBlu-ray¡¡TYCT-69356 / ¡ï7,040¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥Ç¥¸¥Ñ¥Ã¥¯»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô¡¡¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢¡CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
1.¸÷³Ø (introduction)
2.¥¢¥¹¥È¥í¥µ¥¤¥È¡¡
3.go away ¡¡
4.µ±¤±¤ë¤â¤Î
5.sonet
6.Çò¤È¹õ
7.feel every love ¢¨9/12Àè¹ÔÇÛ¿®
8.1/f (interlude) ¡¡
9.ÀÄ¤¤É÷¡¡
10.Î¶¡¡
11.·Ö¸÷¡¡
12.¸÷¤ÎÌë¡¡
13.¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¡¡
¢¡Blu-ray¼ýÏ¿ÆâÍÆ
¡Øscene of ¸÷³Ø¡Ù
¡¦¡Öµ±¤±¤ë¤â¤Î¡×Music Video
¡¦¡ÖÇò¤È¹õ¡×Music Video
¡¦¡Ösonet¡×Music Video
¡¦¡Öfeel every love¡×Music Video
¡¦Documentary2023-2025
¡ûÄÌ¾ïÈ×
CD only¡¡TYCT-60252 / ¡ï3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
»æ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»ÅÍÍ
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô¡¡¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¢¡CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
½é²ó¸ÂÄêÈ×CD¤ÈÆ±ÆâÍÆ
◾️¥È¥ê¥Ó¥å¡¼¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØACIDMAN Tribute Works¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¡§https://acidman.lnk.to/tribute_worksWE
CD only¡¡TYCT-60253 / ¡ï3,520¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨½é²ó¥×¥ì¥¹Ê¬¤Î¤ß¡§ÉõÆþÆÃÅµ¡Ê¡¡ÖÂè2²óÃÅ¾å¸òÎ®²ñ¡×»²²Ã·ô¡¡¢¸åÆüÈ¯É½¡Ë
¡¦CD¼ýÏ¿ÆâÍÆ
Á´13¶Ê¼ýÏ¿
ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.universal-music.co.jp/acidman/album202510
◾️¡ãACIDMAN LIVE TOUR ¡ÈThis is ACIDMAN 2025¡É¡ä
³«ºÅÆüÄø¡§2025Ç¯10·î26Æü¡ÊÆü¡Ë³«¾ì16:30¡¿³«±é17:30
²ñ¾ì¡§ÆüËÜÉðÆ»´Û
¾ÜºÙ¡¡http://acidman.jp/special/thisisacidmantour2025/
