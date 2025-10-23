◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

大院大のエドポロ・ケイン外野手が日本ハムから２位で指名を受け、会見で涙を流した。「高校の時、指名漏れして、悔しい思いをした時から始まった。４年間、いろんな人たちに支えられて頑張ってよかったと思います」と言葉を絞り出した。

１９０センチ、１０１キロの恵まれた肉体で関西六大学では通算１０本塁打。「ホームランにこだわりはないけど、飛距離には自信があります。打てるだけ打ちたいです」。８月３１日の大商大戦（ＧＯＳＡＮＤＯ南港）では、左翼後方の防球ネットを越える場外弾。「同じハーフの万波選手、水谷選手はすごいなと思っています。好きなのはレイエス選手です。新庄監督にも守備のことを聞いてみたい」と強打者たちとの対面を心待ちにした。

兄・キング（２４）は総合格闘家。この日もドラフトに合わせて、同校を訪れて激励してくれた。兄弟げんかについて問われると「勝てないんでできないです。常に勝てないです。（特に）今は手も足も出ないです」と報道陣を笑わせた。「（北海道は）やっぱり温かいファンが多いイメージ。寒さに負けないように頑張りたいです」と意気込んだ。

〇…ケインの兄で総合格闘家のキング（２４）も大阪学院大を訪れ、弟を激励した。指名後の会見が終わると、２人そろって記念撮影。自身も日体大柏で通算２８本塁打をマーク。プロ野球選手を志していた。弟については「努力できるところがすごい。ホームランバッターになってほしい」とエールを送った。

◆エドポロ・ケイン ２００３年７月２日、大阪市生まれ。２２歳。北巽小２年からナガセボーイズで野球を始め、巽中では南大阪ベースボールクラブ所属。日本航空（山梨）では２年秋からレギュラーとなり、３年夏の甲子園出場。高校通算２４本塁打。大院大では１年春からリーグ戦出場。兄は総合格闘家のエドポロ・キング。１９０センチ、１０１キロ。右投右打。