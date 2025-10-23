ORANGE RANGEが、2025年夏に公開した「ORANGE RANGE - イケナイ太陽 (令和ver. Music Video)」のBehind The Scenesを公開した。

◆ORANGE RANGE 動画

今回公開されたBehind The Scenesでは、MV本編では見られなかった撮影の裏側や、メンバーの和気あいあいとした様子をたっぷりと収録。特に、MVに出演し「平成あるある」を体現したお笑いコンビ・マユリカとの共演シーンの舞台裏や、緻密に作り込まれた「致死量の平成」と称されるセットの制作過程など、貴重な映像が満載な映像になっているという。

「イケナイ太陽 令和ver.」MVは、7月2日の「夏（なつ）の日」にちなみ、懐かしの「平成あるある」が72個も登場する圧巻の内容で、直撃世代を中心に「懐かしすぎる」「情報量が多すぎる」と反響を呼んだ。メイキング映像では、このMVの世界観がどのようにして生み出されたのか、メンバーと出演者の真剣ながらも楽しげな表情から垣間見ることができるとのことだ。

ぜひMV本編と合わせてメイキング映像もチェックしてほしい。

◾️「トワノヒカリ」

配信日：2025年10月15日（水）

CDパッケージリリース日：2025年10月22日(水) ▼Spotify / AppleMusicの事前登録

https://orangerange.lnk.to/towanohikari_PAPS ▼CD購入

https://ORANGERANGE.lnk.to/Towanohikari 【完全生産限定盤】CD＋BD

品番：SRCL-13413〜13414 \5,500（税込） ◆収録曲

Disc1[CD]

01.トワノヒカリ

02.Precious

03.マジで世界変えちゃう5秒前 -naotohiroyama remix-

04.トワノヒカリ -Instrumental-

05.Precious -Instrumental- Disc2[Blu-ray]

01.イケナイ太陽 Music Video 令和ver.

02.トワノヒカリ Music Video

03.トワノヒカリ Making of Music Video

■映画『ストロベリームーン 余命半年の恋』

2025年10月17日（金）全国公開 （C）2025「ストロベリームーン」製作委員会 ◆イントロダクション

子どもの頃から病弱で、家の中だけで過ごしてきた桜井萌。15歳の冬、余命半年と医師から宣告される。家族が悲しみに暮れるなか、高校に通うことを決意した萌は、同じクラスの佐藤日向に突然告白。恋人同士となって少しずつ距離を縮めていく２人は、萌の誕生日に“好きな人と一緒に見ると永遠に結ばれる”という満月「ストロベリームーン」を見に行く夢を叶える。しかしその日を境に、萌は音信不通となってしまう。萌が消えた理由とは。そして13年後に明かされる、萌の思いとは…。 「令和イチ泣ける」と話題の純愛小説の実写映画化として豪華実力派キャスト＆アーティストが集結し、この秋ついに大スクリーンへ登場する本作。キャスト、製作陣、アーティストそれぞれの熱く瑞々しい想いが紡ぎ出す、感動のヒューマン・ラブストーリーをお楽しみにお待ちください！ ◆作品情報

原作：芥川なお「ストロベリームーン」（すばる舎）

脚本：岡田惠和

監督：酒井麻衣

音楽：富貴晴美

主題歌：ORANGE RANGE「トワノヒカリ」（Sony Music Labels Inc.）

出演：當真あみ 齋藤 潤 ／ 杉野遥亮 中条あやみ

池端杏慈 黒崎煌代 吉澤要人

伊藤健太郎 泉澤祐希 池津祥子 橋本じゅん

田中麗奈 ユースケ・サンタマリア

配給：松竹

（C）2025「ストロベリームーン」製作委員会 公式サイト：https://movies.shochiku.co.jp/stmoon-movie/

公式SNS：stmoon_movie