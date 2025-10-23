◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２０）がＤｅＮＡとソフトバンクから１位指名された。抽選の結果、ソフトバンクが交渉権を獲得。海外留学中の日本人野手がＮＰＢ支配下指名を受けるのは史上初となった。

取材対応窓口のナイスガイ・パートナーズがコメントを発表した。

【コメント全文】

報道関係各位

佐々木麟太郎選手に関しまして

日頃より大変お世話になり、誠にありがとうございます。

略儀ながら書中をもってご連絡を申し上げます。

佐々木麟太郎選手に関しまして、本日１０月２３日のＮＰＢドラフト会議における２球団からの１位指名、そして福岡ソフトバンクホークスが入団交渉権を獲得されましたことを選手自身も心から光栄に思うと共に、本当に高いご評価を賜りましたこと、実に大きな励みになっております。まずもって皆様方に御礼を申し上げます。

今回のＮＰＢドラフトで指名されたことによって、今すぐに何かが決まったり、動いたりすることは一切ございませんし、本人は明日からの大学の授業や競技に真剣に向き合わなければなりません。ゆえに選手本人のコメントは当面の間、控えさせていただく方針でございます。

まだ一アマチュア選手の立場であり、まだまだ二十歳の学生です。その青年の挑戦をどうか温かく見守り、今後も良きご理解とご支援を賜ることが出来れば大変有難い限りです。

尚、現在 問合せが殺到しており皆様へのご対応が丁寧に出来ていない状況です。落ち着き次第、後日対応させていただく予定ですので、その際は弊社ＨＰにて改めてご案内差し上げます。

末筆ながら、スタンフォード大学や同野球部、そして選手本人やご家族への直接のご取材はどうかお控え願います。勝手を申し上げて甚だ恐縮ながら、ご理解いただけますと幸いです。

以上、何卒よろしくお願い申し上げます。