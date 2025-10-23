¥¥¹¥Þ¥¤µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢¿ä¤·¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏÇ®ÊÛ¡Ö¥®¥ã¥°Ì¡²è¤Ã¤ÆSE¤È¤«¤¬Æþ¤ë¤È¡Ä¡×¡ÈÃå´ãÅÀ¡É¤Ë´Ø¿´¤ÎÀ¼¤â
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/10/23¡ÛKis-My-Ft2¤ÎµÜÅÄ½ÓºÈ¤¬2025Ç¯10·î23Æü¡¢2026 Ç¯1·î¤è¤ê¥«¥ó¥Æ¥ì¡¦¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤ÇÊüÁ÷¤ò³«»Ï¤¹¤ë²ÐÍË23»þ¥¢¥Ë¥áÏÈ¡Ö²Ð¥¢¥Ë¥Ð¥ë¡ª¡ª¡×¤Î¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¡£¿ä¤·¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ä¤·¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤¹¤ëµÜÅÄ½ÓºÈ
ÏÈ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö²Ð¥¢¥Ë¥Ð¥ë¡ª¡ª¡×¡£²Ð¥¢¥Ë¡Ä²ÐÍË¥¢¥Ë¥á¡¢¥Ð¥ë¡ÄÍÎÉ÷µï¼ò²°¡¢¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡Ä¤ªº×¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Ìë¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë½¸¤Þ¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ò¤³¤ÎÏÈ¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¡ª¡ª¡×¤Ï¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡È11»þ¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿·Àß¥¢¥Ë¥áÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë1ºîÌÜ¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×41ËüÉôÆÍÇË¤Î¿ä¤·³è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÈÀ¼½Õ¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¡Ù¤Ç¡¢2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ THE GHOST IN THE SHELL¡Ù¡¢¡ØÄ¶½ä¡ªÄ¶¾òÀèÇÚ¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â·èÄê¤·¤¿¡£
º£²ó¤Î²ñ¸«¤Ë¤Ï¡¢µÜÅÄ¤Î¤Û¤«¡¢À¼Í¥¤Î°ÂÅÄÎ¦Ìð¡¢À¥¸ÍÅí»Ò¡¢Âçµ×ÊÝÎÜÈþ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ï¥é¥¤¥Á¤Î´ä°æÍ¦µ¤¡¢¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦NON STYLE¤Î°æ¾åÍµ²ð¤â½ÐÀÊ¡£MC¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾®äØÀéË¤¬Ì³¤á¤¿¡£
¡ØÄ¶½ä¡ªÄ¶¾òÀèÇÚ¡Ù¤Î±þ±ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ±²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿µÜÅÄ¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¥®¥ã¥°Ì¡²è¤òÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ø¤Õ¤Õ¤Õ¤Ã¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢9³ä5Ê¬¤¯¤é¤¤¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Û¤í¤Ã¤Èµã¤±¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï1ÈÖ¤È¤Ã¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ºîÉÊ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£MC¤«¤é¡Ö¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿µÜÅÄ¤Ï¡Ö¸ª¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤âÁ´Á³¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿µÜÅÄ¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¡Ø¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¡Ù¤Î¤ª»°Êý¤Î¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ä¶¾òÀèÇÚ¤ÏÃ¯¤¬¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£À¼Í¥¤µ¤ó¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥®¥ã¥°Ì¡²è¤Ã¤ÆSE¤È¤«¤¬Æþ¤ë¤È¤è¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊSE¤¬Æþ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤ë¤È¡¢¾®äØ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃå´ãÅÀ¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢ÀèÀ¸Êý¡Ê±þ±ç¥²¥¹¥È¤Î´ä°æ¡¢µÜÅÄ¡¢°æ¾å¡Ë¤Ï¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÊ¹¤«¤ì¤¿µÜÅÄ¤Ï¡¢¡ØÄ¶½ä¡ªÄ¶¾òÀèÇÚ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¶Ç½ÎÏ¥Ý¥ê¥¹¥³¥á¥Ç¥£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ËèÏÃ¥²¥¹¥ÈÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¯¥»¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Á´°÷¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç¤¨¤¹¤ë¤ªÏÃ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸òÈÖ¤ËÍè¤ëÊÑ¤Ê¿Í¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£°æ¾å¤«¤é¡Ö¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿µÜÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«¡©ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤¿ÉþÉôÍ¥ÍÛ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤¤¤Þ¸å¤í¤ÇÈÖÁÈÀ©ºî¿Ø¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢µÜÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«¡©ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢°æ¾å¤¬¡Ö¤½¤ì¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡Ê¼«¿È¤Ï¡Ë¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥ó¡Ù¤Î±þ±ç¥²¥¹¥È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÊØ¾è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾®äØ¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¤ª°Î¤¤¤µ¤ó¤¬Á´°÷¤¦¤Ä¤à¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡£ÀÎ¤«¤é¥«¥ó¥Æ¥ì¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ THE GHOST IN THE SHELL¡Ù¤Î±þ±ç¥²¥¹¥È¤Î´ä°æ¤Ï¡Öºî²è¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿À©ºî²ñ¼Ò¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤È¤«¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤«¤Ê¤êÃíÌÜ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢µÜÅÄ¤Ï¡ÖÄ¶Ç½ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÄ¶Ç½ÎÏ¤Ç»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤À¤±¤É¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤·¤Æµã¤±¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÃíÌÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥ó¡Ù¤Î±þ±ç¥²¥¹¥È¤Î°æ¾å¤Ï¡Ö¥â¥Æ¤¿¤¤¤Ï¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ê²¼Ï¤¡Ë¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤¬º§³èÁê¼ê¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â1¤ÄÂç¤¤Ê¶Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¥â¥Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥â¥Æ¤¿¤¤¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤º¤Ë¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤ò²¼Ï¤¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤¬¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿ä¤·¥¢¥Ë¥á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÇ®ÊÛ¤¹¤ëµÜÅÄ½ÓºÈ
¢¡¡Ö²Ð¥¢¥Ë¥Ð¥ë¡ª¡ª¡×¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×È¯É½²ñ¸«
ÏÈ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ï¡Ö²Ð¥¢¥Ë¥Ð¥ë¡ª¡ª¡×¡£²Ð¥¢¥Ë¡Ä²ÐÍË¥¢¥Ë¥á¡¢¥Ð¥ë¡ÄÍÎÉ÷µï¼ò²°¡¢¥«¡¼¥Ë¥Ð¥ë¡Ä¤ªº×¤ê¡¢¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤«¤é¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤¬Ìë¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÁ°¤Ë½¸¤Þ¤ë»þ´Ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÀ¤³¦¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¥¢¥Ë¥á¤ò¤³¤ÎÏÈ¤«¤éÈ¯¿®¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¥Í¡¼¥ß¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÏÈ¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡Ö¡ª¡ª¡×¤Ï¡¢ÊüÁ÷»þ´Ö¤Ç¤¢¤ë¡È11»þ¡É¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿·Àß¥¢¥Ë¥áÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë1ºîÌÜ¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×41ËüÉôÆÍÇË¤Î¿ä¤·³è¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡ÈÀ¼½Õ¡É¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¡Ù¤Ç¡¢2026Ç¯1·î6Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êÊüÁ÷¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ THE GHOST IN THE SHELL¡Ù¡¢¡ØÄ¶½ä¡ªÄ¶¾òÀèÇÚ¡Ù¡¢¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥ó¡Ù¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤â·èÄê¤·¤¿¡£
¢¡µÜÅÄ½ÓºÈ¡ÖÄ¶½ä¡ªÄ¶¾òÀèÇÚ¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¸ì¤ë
¡ØÄ¶½ä¡ªÄ¶¾òÀèÇÚ¡Ù¤Î±þ±ç¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÆ±²ñ¸«¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿µÜÅÄ¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¡ÖºÇ¶á¡¢¥®¥ã¥°Ì¡²è¤òÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡Ø¤Õ¤Õ¤Õ¤Ã¡Ù¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤ë»þ´Ö¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¹¬¤»¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢9³ä5Ê¬¤¯¤é¤¤¤Õ¤¶¤±¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Û¤í¤Ã¤Èµã¤±¤ë¤Î¤â¤¹¤´¤¯Ì¥ÎÏÅª¤Ê¤È¤³¤í¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£²ó¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤Ï1ÈÖ¤È¤Ã¤«¤«¤ê¤ä¤¹¤¤ºîÉÊ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£MC¤«¤é¡Ö¸ª¤ÎÎÏ¤òÈ´¤¤¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿µÜÅÄ¤Ï¡Ö¸ª¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ç¤âÁ´Á³¸«¤é¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¾Ð´é¤Ç¸ì¤Ã¤¿¡£
²Ã¤¨¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á²½¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÊ¹¤«¤ì¤¿µÜÅÄ¤Ï¡ÖÀè¤Û¤É¡Ø¿¿ÌëÃæ¥Ï¡¼¥È¥Á¥å¡¼¥ó¡Ù¤Î¤ª»°Êý¤Î¤ª¼Çµï¤ËÂÐ¤¹¤ë¤ªÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢Ä¶¾òÀèÇÚ¤ÏÃ¯¤¬¤ä¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡£À¼Í¥¤µ¤ó¤Ï¤É¤Ê¤¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¯¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¥®¥ã¥°Ì¡²è¤Ã¤ÆSE¤È¤«¤¬Æþ¤ë¤È¤è¤êÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤É¤ó¤ÊSE¤¬Æþ¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ë¤â´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¶»¤òÌö¤é¤»¤ë¤È¡¢¾®äØ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êÃå´ãÅÀ¤¬Á´Á³°ã¤¤¤Þ¤¹¤Í¡¢ÀèÀ¸Êý¡Ê±þ±ç¥²¥¹¥È¤Î´ä°æ¡¢µÜÅÄ¡¢°æ¾å¡Ë¤Ï¡×¤È´¶¿´¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¢¡µÜÅÄ½ÓºÈ¡¢¿ä¤·¥¢¥Ë¥á¤ÎÃíÌÜ¥¥ã¥éÌÀ¤«¤¹
¤µ¤é¤Ë¡¢ÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÊ¹¤«¤ì¤¿µÜÅÄ¤Ï¡¢¡ØÄ¶½ä¡ªÄ¶¾òÀèÇÚ¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÄ¶Ç½ÎÏ¥Ý¥ê¥¹¥³¥á¥Ç¥£¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢ËèÏÃ¥²¥¹¥ÈÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤½¤Î»Ò¤¿¤Á¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥¯¥»¤¬¤¹¤´¤¯¤Æ¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Á´°÷¥¯¥»¤¬¶¯¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÀ¼¤òÃÆ¤Þ¤»¡¢¡Ö¥¢¥Ë¥á²½¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ë¥á±Ç¤¨¤¹¤ë¤ªÏÃ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Æ¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤ÆÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¸òÈÖ¤ËÍè¤ëÊÑ¤Ê¿Í¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£°æ¾å¤«¤é¡Ö¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡¢¥²¥¹¥ÈÀ¼Í¥¤È¤«¡×¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿µÜÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«¡©ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¿Ê¹Ô¤òÌ³¤á¤¿ÉþÉôÍ¥ÍÛ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤¤¤Þ¸å¤í¤ÇÈÖÁÈÀ©ºî¿Ø¤¬¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¤·¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢µÜÅÄ¤Ï¡Ö¥Þ¥¸¤Ã¤¹¤«¡©ÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤È´î¤Ó¡¢°æ¾å¤¬¡Ö¤½¤ì¤ò¸À¤¤½Ð¤·¤¿¤é¡Ê¼«¿È¤Ï¡Ë¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥ó¡Ù¤Î±þ±ç¥²¥¹¥È¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¶¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÊØ¾è¤·¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤È¡¢¾®äØ¤Ï¡Ö¥«¥ó¥Æ¥ì¤Î¤ª°Î¤¤¤µ¤ó¤¬Á´°÷¤¦¤Ä¤à¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¾Ð¤ï¤»¡¢°æ¾å¤Ï¡Ö¤ª¤«¤·¤¤¤Ê¡£ÀÎ¤«¤é¥«¥ó¥Æ¥ì¤Ë¥Ï¥Þ¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÃ²¤¤¤¿¡£
¡Ø¹¶³Ìµ¡Æ°Ââ THE GHOST IN THE SHELL¡Ù¤Î±þ±ç¥²¥¹¥È¤Î´ä°æ¤Ï¡Öºî²è¤Ç¤¹¤«¤Í¡£º£¤Þ¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¿À©ºî²ñ¼Ò¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹SARU¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¡Ø¥À¥ó¥À¥À¥ó¡Ù¤È¤«¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ©ºî²ñ¼Ò¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¤É¤¦ÉÁ¤«¤ì¤ë¤Î¤«¡¢¤«¤Ê¤êÃíÌÜ¤Ê¤ó¤¸¤ã¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¡¢µÜÅÄ¤Ï¡ÖÄ¶Ç½ÎÏ¤Ç¤¹¡£¤¤¤í¤ó¤ÊÄ¶Ç½ÎÏ¤Ç»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¥³¥á¥Ç¥£¤À¤±¤É¤½¤ì¤ËÉÕ¿ï¤·¤Æµã¤±¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤ÏÃíÌÜ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¢¥Ô¡¼¥ë¡£¡Ø¥Þ¥ê¥Ã¥¸¥È¥¥·¥ó¡Ù¤Î±þ±ç¥²¥¹¥È¤Î°æ¾å¤Ï¡Ö¥â¥Æ¤¿¤¤¤Ï¿Í¤òÆ°¤«¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ê²¼Ï¤¡Ë¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤¬º§³èÁê¼ê¤òÃµ¤¹¤È¤¤¤¦¤Î¤â1¤ÄÂç¤¤Ê¶Ú¤Ç¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÍ¤â¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤Ã¤¿ÍýÍ³¤È¤·¤Æ¤Ï¥â¥Æ¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¥â¥Æ¤¿¤¤¤ÏÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤é¤º¤Ë¤É¤ó¤É¤ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤±¤Ð¡¢¤â¤Ã¤È¤¤¤¤À¤¤ÎÃæ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤·¡¢¤½¤ì¤ò²¼Ï¤¥Ò¥«¥ë¤¯¤ó¤¬¤³¤Î¥¢¥Ë¥á¤ÎÃæ¤ÇÂÎ¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÍßË¾¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¢¥Ë¥á¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤ËÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û