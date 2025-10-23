INI佐野雄大「佐野雄大役として出演しました」掴みから笑い誘う【I Need I】
【モデルプレス＝2025/10/23】グローバルボーイズグループ・INI（アイエヌアイ）が、初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」（10月31日公開）の完成披露プレミア試写会を10月23日に開催。メンバー同士で感想を打ち明けあった。
【写真】INI、サプライズに涙
ブラックやネイビーを基調としたスーツ姿で揃えて登場した11人。ファンの歓声に迎えられながら一人ずつ挨拶を行った後、司会からトーク以外の部分でのファンサービスを促されると、早速MINIに向かって全力で手を振り、後藤威尊は勢い余って隣の藤牧京介に大きく被り「お前被ってる！自分の範囲でやれ」と早速ツッコまれた。
田島将吾は、ドキュメンタリー映画でありながら「大傑作！」と太鼓判を押し、木村柾哉も「将吾が言ったように大傑作。全米が泣くぐらい！」とオーバーに表現。佐野雄大は「今回“佐野雄大役”を務めさせていただいたんですけど、舞台挨拶初めてなので…」と舞台挨拶らしい掴みを披露し、池崎理人（ ※「崎」は正式には「たつさき」）も「雄大演技うまかったしな」と便乗。会場を笑いに包んだ後、「裏の時間に密着していただいてそこを見ていただけるのが嬉しい」と笑顔を見せていた。
2021年11月のデビューから現在まで、約4年間のメンバーの姿を映し出したINI初の映画作品。タイトル『I Need I』には、「僕たち（I）があなた（I）と繋がっていく（Network）」というINIの出発点から始まり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）と共に過ごしてきた中で、「お互いが必要な存在（Need）」となっていくという想いが込められている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】INI、サプライズに涙
◆INI佐野雄大「佐野雄大役として出演しました」掴みから笑い誘う
ブラックやネイビーを基調としたスーツ姿で揃えて登場した11人。ファンの歓声に迎えられながら一人ずつ挨拶を行った後、司会からトーク以外の部分でのファンサービスを促されると、早速MINIに向かって全力で手を振り、後藤威尊は勢い余って隣の藤牧京介に大きく被り「お前被ってる！自分の範囲でやれ」と早速ツッコまれた。
◆INI初のドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE『I Need I』」
2021年11月のデビューから現在まで、約4年間のメンバーの姿を映し出したINI初の映画作品。タイトル『I Need I』には、「僕たち（I）があなた（I）と繋がっていく（Network）」というINIの出発点から始まり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）と共に過ごしてきた中で、「お互いが必要な存在（Need）」となっていくという想いが込められている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】