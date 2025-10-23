【漫画】たかぎなおこ『お弁当デイズ』／お弁当のウインナーは“切る派”の私。夫は切らない方が好きみたい…どうする？
「卵焼きはもういれないで」「白いごはんは味がない」
【漫画】『お弁当デイズ フダン弁当、ハレの日弁当』を第1回から読む
…と、日々増えていく娘の注文に対応すべく日々奮闘するたかぎなおこ氏。
よく食べるぽっちゃり夫にはどさどさおかずを詰め込んだたっぷり弁当を、食が細い娘にはピックやフルーツで工夫したちんまり弁当を、それぞれ毎朝用意している。
綺麗に焼けなかった卵焼きが、ちょっとのコツで綺麗に焼けるようになったり。娘が自信満々に作ってくれた“トンデモ弁当”に驚いたり。
毎朝のお弁当作りって大変！…だけどたまにほっこり、そんなお弁当エッセイ『お弁当デイズ フダン弁当、ハレの日弁当』をお楽しみください！
※本記事は『お弁当デイズ フダン弁当、ハレの日弁当』（たかぎなおこ/文藝春秋）から一部抜粋・編集しました
