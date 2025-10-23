来日中の、プロボクシングの世界主要４団体の一つ・世界ボクシング評議会（ＷＢＣ）のマウリシオ・スライマン会長が２３日、自身のインスタグラムで横浜市の大橋ジムを訪問したことを報告。大橋秀行会長（６０）、スーパーバンタム級（５５・３キロ以下）の４団体統一王者・井上尚弥（３２）、元ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）王者で現ＷＢＣ世界同級２位の井上拓真（２９）との４ショットを投稿した。

「ｉｎｃｒｅｄｉｂｌｅ ｖｉｓｉｔ（信じられないほどの素晴らしい訪問）」とつづったスライマン会長は、井上兄弟と肩を組んで笑顔。前日には東京・新宿区の帝拳ジムを訪問し、同ジムに所属するＷＢＣ世界バンタム級１位・那須川天心（２７）らとのショットをアップしていたが、那須川と井上拓は１１月２４日、トヨタアリーナ東京で、中谷潤人（２７）＝Ｍ・Ｔ＝が返上したＷＢＣ世界バンタム級王座のベルトを巡って戦う。世界中が注目する王座決定戦に出場する両雄を激励した模様だ。

なお、スライマン会長は２３日には中谷とも再会し、ランチをともにしたことをＳＮＳで報告した。Ｘでは「我々の偉大なチャンピオン、ジュント・ナカタニとランチができて幸せだった」と投稿。中谷は１０月２１日付のＷＢＣ最新世界ランキングで、スーパーバンタム級１位に登場。井上が全てのベルトを持つ階級で、中谷はＷＢＣ、ＷＢＡ、ＷＢＯで１位、ＩＢＦで３位にランクイン。ＩＢＦは１位と２位が空位のため、４団体全てでトップコンテンダーとなっている。来年５月には東京ドームで井上尚と中谷の対戦が期待されており、ＷＢＣ会長は両雄を激励する機会を楽しんでいたようだ。

親日家でもあるスライマン会長は前日、Ｘで「日本は信じられないほど素晴らしい」と投稿。「寒くて雨模様の朝に散歩していたら、少なくとも３人が私に傘をさし出してくれた」と感激した様子を伝えている。