イロチ買いしたくなる可愛さ！【大人のしまむら】40・50代が持ちたい「高見えバッグ」

秋の新作として登場した【しまむら】の大人ブランド「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」のバッグが高見え。シーズンムード高まるふわモコ素材をあしらっており、シンプルコーデに合わせるだけでおしゃれ度がアップしそう。大人コーデにも合わせやすいから、ぜひチェックしてみて。

ふわモコ感がたまらない！ 秋冬ムード満点トート

【しまむら】「バッグ」\2,420（税込）

ボリュームのあるフェイクファー素材と、キルティングハンドルの組み合わせがかわいいバッグ。片面のハンドルはノットデザインになっており、高見え感満載。シンプルコーデにプラスするだけで季節感がアップし、ぐっと華やかに見えそうです。ジップ付きのアウトポケット付きで、小物収納もしやすそう。使い勝手の良さにも期待できるバッグです。

スエード調素材が上品なバッグ

【しまむら】「バッグ」\1,969（税込）

スエード調素材にふわふわのボアをあしらった、秋冬らしいバッグ。外側に付いた2つのポケットもアクセントになってくれます。内側にもポケット付きで小物収納に便利。きれいめにもカジュアルにも合わせやすく、思わず2色買いしたくなりそうです。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：licca.M