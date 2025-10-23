INI許豊凡、リスクマネジメントが“さすが” 佐野雄大「会社が気づかないことまでも…」
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が23日、都内で行われたドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE 『I Need I』」の完成披露プレミア試写会に登壇。メンバーが、許豊凡のリスクマネジメントに感謝した。
【集合カット】「幸せです！」メンバー愛あふれるINIメンバーのハートポーズ
イベントでは、隣のメンバーについて「○○がいたから○○」の空欄を埋めることに。佐野は「おフェンタン（許）が、いつも僕たちや会社が気づかないところまでもしっかりリスクマネジメントをしてくれて本当に助かっています。ありがとう」と答えた。観客も拍手を送った。
続けて、佐野は「いっぱい確認してくれるし、知識も幅広いので、助かっています。INIがこうやって活動できているのもフェンタンのおかげ」と感謝しきり。一方、許は「文句が多いだけです」と恐縮していた。
「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。タイトルには「僕たち（I）があなた（I）とつながっていく（Network）」というINIの出発点からはじまり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）の皆さんとともに過ごしてきた中でお互いが必要な存在（need）となっていくという思いが込められている。
【集合カット】「幸せです！」メンバー愛あふれるINIメンバーのハートポーズ
イベントでは、隣のメンバーについて「○○がいたから○○」の空欄を埋めることに。佐野は「おフェンタン（許）が、いつも僕たちや会社が気づかないところまでもしっかりリスクマネジメントをしてくれて本当に助かっています。ありがとう」と答えた。観客も拍手を送った。
「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。タイトルには「僕たち（I）があなた（I）とつながっていく（Network）」というINIの出発点からはじまり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）の皆さんとともに過ごしてきた中でお互いが必要な存在（need）となっていくという思いが込められている。