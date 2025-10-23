INI尾崎匠海、メンバーから“スーパーアイドル”認定「推す理由がわかりました」
11人組グローバルボーイズグループ・INI（池崎理人※崎＝たつさき、尾崎匠海、木村柾哉、後藤威尊、佐野雄大、許豊凡、高塚大夢※高＝はしごだか、田島将吾、西洸人、藤牧京介、松田迅）が23日、都内で行われたドキュメンタリー映画「INI THE MOVIE 『I Need I』」の完成披露プレミア試写会に登壇。松田が、尾崎のアイドルっぷりを明かした。
【集合カット】「幸せです！」メンバー愛あふれるINIメンバーのハートポーズ
作品を見た感想を問われた松田は「匠海はやっぱりスーパーアイドルだなって思います」とコメント。「コーヒーを作りながら、『みんなコーヒー好き？俺とどっちが好き？』ってリハーサルで言っているのが、アイドルだなと思いました。リハーサルから誰もいない席に向かってやっているのがすごい」と絶賛した。
尾崎は「（スタッフに）『コーヒーだよ！』って言われました（笑）」と苦笑い。松田は「匠海を推す理由がわかりました」と、尾崎のアイドルっぷりにドはまりしていた。
「INI THE MOVIE『I Need I』」は、デビューから現在までの約4年間のメンバーの姿を映し出したグループ初の映画作品。タイトルには「僕たち（I）があなた（I）とつながっていく（Network）」というINIの出発点からはじまり、約4年間をメンバーとMINI（ファンネーム）の皆さんとともに過ごしてきた中でお互いが必要な存在（need）となっていくという思いが込められている。
