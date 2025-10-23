「プロ野球ドラフト会議supported by リポビタンD」が23日、都内のホテルで行われ、DeNAはスタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）を1位指名。2球団競合で敗れ、外れ1位で青学大の小田康一郎内野手（4年＝中京）の交渉権を獲得した。

2位で東洋大の最速155キロ右腕・島田舜也投手を指名。3位は島田と同じ東洋大の宮下朝陽内野手、4位は31日に27歳になるオールドルーキーで、140キロ台後半の球速以上に威力のある真っすぐとチェンジアップが武器の安定感ある先発型左腕のHonda・片山皓心投手、5位でNTT西日本の成瀬脩人内野手を指名し本指名の選択を終了した。

内訳は右腕1人、左腕1人、内野手3人となった。

▼相川新監督 （佐々木麟太郎を1位指名）今日集まって、佐々木くんで行こうという話に。もちろん、人間的にも素晴らしくて、チーム、日本、世界に飛び出して発進していけるような素晴らしい選手だというところで。（当たりクジを引けず）いきなり悔しい…物凄く悔しい。（小田の1位指名）パワーもありますし、コンタクト能力も物凄く高いという話を聞いていますし、映像も確認させていただきました。なにしろ人間的な部分で、チームに凄く影響を与えるような選手だと聞いている。凄く期待しています。