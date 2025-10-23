帰宅中の女子中学生に暴行を加えたとして男が逮捕されました。男は女子中学生のあとをつけ、“共連れ”の手口でオートロックの玄関から侵入したとみられています。

■「殺すよ」と脅し…

後部座席でうつむき、ゆっくりとまばたきする男は平野悠容疑者（23）。23日、不同意わいせつ致傷の疑いで検察に身柄が送られました。

平野容疑者（23）「女性が1人で歩いているのを見かけ、からだを触りたくなった」

事件が起きたのは今月20日の夕方、さいたま市内のマンション敷地内で帰宅途中の女子中学生が被害に遭いました。

警察によりますと、平野容疑者は女子中学生に後ろから近づくと、口を押さえ、首に腕を巻き付けて引き倒すなどの暴行をした疑いがもたれています。このとき、平野容疑者は…

平野容疑者（23）「殺すよ」

こう脅したということです。女子中学生が抵抗し、平野容疑者は逃走。女子中学生の父親からの通報で事件は発覚しました。

■“共連れ”神戸女性殺害事件でも…

平野容疑者がマンションに侵入した手口は、いわゆる“共連れ”。女子中学生がオートロックを解除したあと、扉が閉まる前にオートロックをすり抜け、敷地内に入り込んだということです。

その後、平野容疑者は女子中学生とともにエレベーターに乗り込み、同じ階で降りたあと、犯行に及んだとみられています。2人に面識はなかったということです。

“共連れ”による事件といえば、記憶に新しいのが今年8月、兵庫県神戸市のマンションで24歳の女性が殺害された事件。逮捕された谷本将志容疑者のマンション侵入手口が“共連れ”でした。

■事件当日に有罪判決…釈放されたばかり

今回の事件、平野容疑者は女子中学生のあとをマンションにつく数分前からつけていたといいます。

また、平野容疑者は事件当日、群馬県にある前橋地裁太田支部でストーカー規制法違反などの罪で執行猶予付きの有罪判決を受け、釈放されたばかりでした。

調べに対し、平野容疑者は…

平野容疑者（23）「後ろから抱きついたことは間違いありません」

容疑を認めているということです。