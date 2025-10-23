きょう発表されたトレンド予測。この冬流行るのは“コグマパン”に“ナッコプセ”？あなたは知っていますか？

【写真を見る】“ちゅるんちゅるん”“プニプニ”な「ナッコプセ」

電気代高騰で「パーソナル寒さ対策」がトレンドに

23日、楽天グループが発表した「2025年 冬のトレンド予測」。楽天市場の購買データなどから、次に来そうなグルメやグッズが紹介されました。

すでに、寒い日が続いていますが…

記者

「おしりも背中じんわりと温かくなってきました」

楽天市場マーケティング部 竹田成美さん

「パーソナル寒さ対策で（電気代を）節約しながらも、自分のいる空間だけ局所的に温め、快適に冬を過ごそうという傾向がある」

政府の補助金が終了し、10月使用分の電気代やガス代は全国的に値上がりします。そのため、なるべく電気を使わず、ピンポイントで温められる商品がこの冬のトレンドだそうです。

さらに…

記者

「もちもちとした食感で、サツマイモの風味が口全体に広がります」

韓国語で「サツマイモ」を意味する「コグマ」にちなんで名づけられた、見た目もそっくりな、今話題の「コグマパン」。

こうした、行列ができる人気グルメを自宅で楽しむ「おうち行列飯」も、この冬の注目だそうで、中でもひときわ目立つこの「ナッコプセ」、一体、何？

この冬に流行る！？「ナッコプセ」って何？

ということで、Nスタがやってきたのは、連日大盛況のお店「サウィ食堂 新大久保本店」。日本初のナッコプセ専門店として、2025年2月にオープンしました。

みなさん、美味しそうに食べていますが、いったいどんな料理なのでしょうか。

サウィ食堂 アンヒジュン 代表

「ナッコプセは（韓国の）釜山の郷土料理で、タコ・エビ・ホルモンが入ったピリ辛鍋です」

その作り方は、まず長ネギとたまねぎと春雨を入れて、そこにラー油をかけて、牛骨と野菜のスープを投入。そして、主役のタコ・ホルモン・エビを乗せて、ピリ辛ソースで煮込むと「ナッコプセ」の出来上がり。（1人前 2398円）

お客さん

「いろんな食感があって、味も辛すぎず、旨味がすごくあって、すっごい美味しいです」

「えごまに巻くのがとにかく美味しい。気に入っちゃった。絶対また食べたい。またリピしたい」