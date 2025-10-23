高市内閣の政務官人事がきのう決まり、富山県選出の自民党、上田英俊衆議院議員が国土交通大臣政務官など3つの政務官に就任しました。



高市内閣の政務官人事はきのうの閣議で正式に決定しました。

富山県選出の自民党、上田英俊議員は国土交通大臣政務官、内閣府大臣政務官、そして復興大臣政務官を兼ねて務めます。



◆上田英俊 衆議院議員

「きのう総理大臣官邸で高市総理から辞令をいただきました。しっかりやらなければならないという責任感をひしひしと感じてるところです」





このうち国土交通大臣政務官については、水管理、国土保全、住宅、観光、気象の分野を担当します。◆上田英俊 衆議院議員「それぞれの課題についてしっかり取り組んでいきたいという風に思います。特に富山県の歴史というのは、現在でこそ水の王国・富山ということが言われていますけれども、そもそも富山県のスタートは、水との戦いから始まったということでありますので、しっかりと河川、海岸、砂防事業にしっかり取り組んでいきたいという風に思いますし、また観光も担当になりましたので、課題もあろうかと思っておりますけれども、取り組んでまいりたいという風に思ってます」上田議員は60歳。長勢甚遠元衆議院議員の公設秘書を経て県議会議員を22年務めました。2021年の衆議院選挙で初当選し、現在2期目です。