BRAYE（ブレイ）が、「メルティングリップスウィート」を2025年10月11日より全国のロフト・PLAZA店舗およびネットストアにて発売を開始中。

■とろツヤ

とろけるようなテクスチャーで、コーティングしたようなツヤとふっくら感を叶えるプランピングリップ。透け感のある発色で重ねるほどに奥行きが生まれ、保湿美容液成分を20%以上配合。

しっとりとしたつけ心地で乾燥しやすい唇にもなめらかにフィットし、グレーズのような上品な光沢を演出する。

■商品情報

メルティングリップスウィート1.6g／1,650円（税込）

01 BARELY ベアリ ─ グリッターがきらめく透明なグロスコーティング04 MAUVRIT モーブリット ─ ミュートトーンのペールラベンダーモーブ05 LAZY NUV レイジーヌーブ ─ ムード感のある薄いヌーディーコーラル06 DUSK ROSE ダスクローズ ─ レディッシュオレンジを含んだブリックローズ07 DOLCE ドルチェ ─ ミルクティーのようにまろやかなベージュブラウン08 FOG PINK フォグピンク ─ 柔らかなニュートラルトーンのソフトピンク09 ALLURING アルーリング ─ ピンクコーラル×ローズの華やかなピンク