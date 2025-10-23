メガハウス（バンダイナムコグループ）は、食品モチーフの立体パズル「解体パズルLiteシリーズ」から、いよいよシリーズ第10弾となる「解体パズルLite ラーメンパズル」を10月下旬に発売する。



「解体パズルLite ラーメンパズル」

「解体パズルLite ラーメンパズル」はどんぶりに6個の麺パーツ、3個のスープパーツ、その他15個の具パーツを正しく組み合わせてラーメンを完成させる立体パズル。完成形は一通りではなく、具のパーツののせ方によって基本のラーメン・お子様ラーメン・チャーシューメンと複数のメニューを作ることができる。またパズルを完成させた後には、ラーメン好きにはたまらない、箸で麺をすくいあげる「麺あげ」アクションも楽しめ、あげたままディスプレイすることもできる。





「解体パズルLite」 は、本物そっくりなリアルな造形にこだわった、遊びながら頭を使い、集めても楽しい立体パズルシリーズとなっている。さらに同商品のラーメンは国内外問わず、老若男女、誰しも好きな人気メニューですのでプレゼントにもぴったりだとか。ぜひ、楽しんでほしいという。

［小売価格］1628円（税込）

［発売日］10月下旬

メガハウス＝https://www.megahouse.co.jp