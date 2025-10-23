ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 北陸自動車道 白山IC〜美川ICの通行止め解除 多重事故で緊急路面工事 北陸自動車道 白山IC〜美川ICの通行止め解除 多重事故で緊急路面工事 北陸自動車道 白山IC〜美川ICの通行止め解除 多重事故で緊急路面工事 2025年10月23日 19時18分 ＭＲＯ北陸放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 北陸自動車道は、車6台が関係する多重事故の影響で、23日午前8時50分ごろから石川県白山市の白山ICと美川ICの間で通行止めが続いていましたが、緊急工事が完了し、午後7時までにすべて解除されました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 「能登の漁業」を応援する新商品をサントリーが発売 里山里海文化の継承を目指す 民事では約42億円の横領を認定 経営破綻した物流会社の元経理部長 刑事裁判の初公判で罪認める 金沢地裁 輪島塗を使ったミュージカル「武士の献立」が24日から能登演劇堂で上演 和泉元彌さんらが抱負 関連情報（BiZ PAGE＋） 慰霊祭, デイサービス, 寺田屋, 在宅医療, 上田, 法要, リペア工事, 生花, 葬儀, ダイス