モスバーガーを展開するモスフードサービスは、冷凍ピザの製造・販売を手がけるPIZZAREVOとのコラボレーション商品、「モスバーガー監修 テリヤキチキンピザ」（3枚）を10月27日から両社の公式オンラインショップで販売する。

今回は、本格ナポリピッツァの冷凍販売などを手掛けるPIZZAREVOと初めてコラボレーションし、同社の人気商品「テリヤキチキンバーガー」の味わいをピザとして再現した商品を共同開発した。

「テリヤキチキンバーガー」は、同社が1984年6月に販売を開始して以来、40年以上にわたり多くの消費者に支持されている人気商品の一つ。じっくり焼いた皮つきの鶏もも肉を、煮詰めた醤油ベースのたれに絡めて二度焼きし、レタスやオニオンスライス、マヨソースと一緒にバンズ（パン）に挟んだ、甘い醤油ダレがおいしい和風バーガーとなっている。



「モスバーガー監修 テリヤキチキンピザ」

「モスバーガー監修 テリヤキチキンピザ」は、モスのテリヤキチキンソースをベースにピザに合うように調整し、厚切りのチキンを主役に、ピザならではの食べごたえと満足感を追求した。さらに、さっぱりとしたマヨソースと甘みのあるコーンを加えることで、モスの人気メニューを新しいピザのスタイルに仕上げている。ピザ生地は“福岡県産小麦100％使用”の手づくり・手伸ばし生地。サクッともっちりとした食感が、甘めの香ばしい醤油だれと厚切りチキンに絶妙にマッチし、素材の魅力を際立たせる。

ピザレボ 商品開発担当は、「モスバーガーの“テリヤキチキンバーガー”の魅力をピザに落とし込むにあたり、ピザレボらしいアレンジにもこだわった。コーン×マヨソースの組み合わせは、甘めのテリヤキチキンソースやジューシーなチキンとの相性はもちろん、ピザレボ自慢の手づくり・手伸ばし生地に合うよう、バランスを意識して仕上げた。カットレタスを添えてアレンジすることで、よりバーガーらしい味わいになっている。家庭でも手軽に、モスの人気メニューをピザで楽しめる一枚」とコメントしている。

モスフードサービス 商品開発担当者は、「テリヤキチキンバーガーをイメージしたピザを作るために、ピザレボ社のこだわりのピザ生地を活かしながら表現できるよう、工夫した。特にチキンの焼き方からソースのバランス、ピザとしての表現にこだわった。生野菜については、是非家庭でのアレンジも試してもらい、よりテリヤキチキンバーガーを感じてもらうと嬉しい」とコメントしている。

［小売価格］3180円（税込、送料別）

［発売日］10月27日（月）

※ピザレボ公式オンラインショップでは11月1日（土）から発売

モスフードサービス＝https://www.mos.co.jp/company

PIZZAREVO＝https://www.pizzarevo.com