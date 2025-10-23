松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、10月28日10時から「牛豆腐キムチチゲ」を販売する。



左から： 牛豆腐キムチチゲ牛カルビ焼肉定食、牛豆腐キムチチゲセット

販売のたびに好評を得ている松屋の「牛豆腐キムチチゲ」が今年も登場する。牛肉の旨味に、まろやかな口当たりの豆腐、シャキシャキとした食感の青ねぎが重なり合い、絶妙なバランスを実現した。こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味がぎゅぎゅっと凝縮されたスープにチゲの辛さが染みわたる、身体も心もホッとする美味しさとなっている。さらに、玉子を絡めれば、辛さを包み込むやさしい味わいも楽しめる。今年は、程よい辛さでご飯が進む「キムチチゲセット」に加えて、「牛カルビ焼肉定食」とのセットも用意した。寒さが深まるこれからの季節にぴったりな旨辛メニューをぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

牛豆腐キムチチゲセット：780円

単品 牛豆腐キムチチゲ：580円

牛豆腐キムチチゲ牛カルビ焼肉定食：1390円

※持ち帰り可能

（すべて税込）

［発売日］10月28日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp