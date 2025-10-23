松屋フーズ、海鮮だしと牛肉の旨味に程よい辛さが染みわたり体も心も温まる「牛豆腐キムチチゲ」を「松屋」で発売
松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、10月28日10時から「牛豆腐キムチチゲ」を販売する。
販売のたびに好評を得ている松屋の「牛豆腐キムチチゲ」が今年も登場する。牛肉の旨味に、まろやかな口当たりの豆腐、シャキシャキとした食感の青ねぎが重なり合い、絶妙なバランスを実現した。こだわりの海鮮だしと牛肉の旨味がぎゅぎゅっと凝縮されたスープにチゲの辛さが染みわたる、身体も心もホッとする美味しさとなっている。さらに、玉子を絡めれば、辛さを包み込むやさしい味わいも楽しめる。今年は、程よい辛さでご飯が進む「キムチチゲセット」に加えて、「牛カルビ焼肉定食」とのセットも用意した。寒さが深まるこれからの季節にぴったりな旨辛メニューをぜひ賞味してほしい考え。
［小売価格］
牛豆腐キムチチゲセット：780円
単品 牛豆腐キムチチゲ：580円
牛豆腐キムチチゲ牛カルビ焼肉定食：1390円
※持ち帰り可能
（すべて税込）
［発売日］10月28日（火）
松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp