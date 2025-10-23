ニューストップ > 国内ニュース > 【速報】プロ野球ドラフト会議で倉敷市出身の藤井健翔選手（浦和学院… 【速報】プロ野球ドラフト会議で倉敷市出身の藤井健翔選手（浦和学院高校）が巨人から6位指名 【速報】プロ野球ドラフト会議で倉敷市出身の藤井健翔選手（浦和学院高校）が巨人から6位指名 2025年10月23日 19時15分 RSK山陽放送 リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 プロ野球のドラフト会議で、岡山県倉敷市出身で浦和学院高校の藤井健翔選手が巨人から6位で指名されました。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト 女性客など10人に性的暴行・わいせつ行為等の罪「一人旅の女性を毒牙にかけていく様は、目を背けたくなるおぞましさ」里庄町ゲストハウス経営の男（51）に下された判決は【ゲストハウス連続性的暴行事件 第4回／全4回】 「（息子は）何度か線路に飛び込もうとした、と」甲子園出場経験もある私立高校で上級生からいじめ受け「息子を守って欲しかった」【会見より 第3回／全3回】 娘（27）の遺体と面会した父「これが人間の肉体か」変わり果てた姿に両親は【強姦殺人事件 父親の訴え②】