Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年10月23日は、IMAX級サラウンドとHi-Fi音質で臨場感あふれるサウンドを再現した、UGREEN（ユーグリーン）のオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「HiTune S7」がお得に登場しています。

IMAX級サラウンド×Hi-Fi音質。UGREENのワイヤレスイヤホン「HiTune S7」がクーポン利用で20％オフ！

UGREEN（ユーグリーン）のオープンイヤー型ワイヤレスイヤホン「HiTune S7」は、IMAX級サラウンドとHi-Fi音質で臨場感あふれるサウンドを再現。音楽も動画もストレスなく楽しめるアイテムがクーポン利用で20％オフとお得に購入できます。

本商品は、UGREENが培ってきたオーディオ技術を結集した最新モデル。IMAX級の3Dサラウンド効果により、映画やゲーム、ライブ音源などで立体的な音の広がりを体感できます。

11mm×18mm PU＋チタンコーティング振動板ユニットを搭載し、低音から高音までクリアに再生。AAC・SBCコーデック対応により、iPhoneやAndroidでも高音質のサウンドを楽しむことができます。

“無重力フィット”設計で長時間の使用も快適。Bluetooth 6.0で安定接続

イヤホンの装着感にもこだわり、人間工学に基づいた“無重力フィット”デザインを採用。片耳わずか約4gの軽量ボディで、長時間使用しても耳が痛くなりにくいのも嬉しいポイントです。

また、通信規格には最新のBluetooth 6.0を搭載。従来モデルに比べて通信速度が約2倍、電力消費を約40％削減しており、動画視聴時の遅延も最小限。マルチポイント接続にも対応しているため、スマートフォンやPCなど複数デバイスを簡単に切り替えられます。

UGREENの「HiTune S7」は、音質・快適性・安定性のすべてを高次元で両立した完全ワイヤレスイヤホンです。IMAX級の没入サウンドを楽しみながら、軽やかな装着感で一日中ストレスフリー。音楽も映画も、よりリアルに感じたい人にぴったりの一台です。

なお、上記の表示価格は2025年10月23日17時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

