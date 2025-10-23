ドトールコーヒーは、ドトールコーヒーショップで11月1日から、数量限定商品「クリスマスミルクレープ」（5号（直径約15cm））と「クリスマスモンブラン」（5号（直径約15cm））の予約を開始する。

長年愛され続ける定番人気の「ミルクレープ」と、人気の「モンブラン」をクリスマス仕様で用意した。とっておきのクリスマスを、ドトールコーヒーショップのクリスマス限定ケーキで彩ってみては。数量限定のため、予約は早めにしてほしいという。



「クリスマスミルクレープ」

「クリスマスミルクレープ」は、ドトールコーヒーショップの定番商品であるミルクレープを5号サイズのホールにした。端までやわらかくしっとりとした食感を大切にしたこだわりのクレープ生地とホイップクリームを丁寧に重ね、表面は香ばしいカラメル風味のナパージュでつややかに仕上げている。ドトールのミルクレープで、素敵なクリスマスを過ごしてみてほしい考え。なお、洋酒を使用している。



「クリスマスモンブラン」

「クリスマスモンブラン」は、イタリア栗の豊かな風味を存分に楽しめる、クリスマス限定モンブラン。チョココーティングしたアーモンドメレンゲに、スポンジとマロンクリームを重ね、なめらかなマロンホイップクリームで包んだ。トップにはマロンクリームとマロングラッセを飾り、華やかに仕上げている。側面にはサブレフレークをあしらい、栗の深い味わいと食感のコントラストを楽しめる、クリスマスにぴったりの逸品となっている。なお、洋酒を使用している。

［小売価格］

クリスマスミルクレープ：4100円

クリスマスモンブラン：4300円

（すべて税込）

［予約開始日］11月1日（土）

ドトールコーヒー＝https://www.doutor.co.jp