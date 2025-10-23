森永乳業は、「クラフト スライスチーズ」シリーズから「おうちBISTRO デミグラスライスチーズ」を11月1日に数量限定発売する。

「おうちBISTRO デミグラスライスチーズ」は深いコクと香りのデミグラスソース風味とチーズのコクが合わさったスライスチーズ。スライスチーズの料理への使用割合はハンバーグが1位（出典：同社調べ 2024年12月n＝1678）であること、ハンバーグのソースではデミグラスソースが定番人気であることから、デミグラスソースとスライスチーズのおいしさを一度に味わえるスライスチーズができないかと考え、「おうちBISTRO デミグラスライスチーズ」が誕生した。

「おうちBISTRO デミグラスライスチーズ」があれば、デミグラスソース缶をわざわざ使わなくても、ハンバーグなどの料理に1枚乗せるだけで、手軽にデミグラスソース風味とチーズを楽しむことができる。

ぜひ「おうちBISTRO デミグラスライスチーズ」で家庭でも手軽に洋食屋のハンバーグのような味わいを楽しんでほしい考え。

［小売価格］200円（税別）

［発売日］11月1日（土）

