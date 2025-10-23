2025年10月24日の運勢ランキング「おひつじ座〜うお座」 マリィ・プリマヴェラの【毎日ひとこと占い】
人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2025年10月24日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？
12位：やぎ座／山羊座（12月22日〜1月19日生まれ）
意思と感情のバランスが崩れやすい日。自分を抑える努力をしよう。
11位：さそり座／蠍座（10月24日〜11月22日生まれ）
不調日。聞き役ばかりだとストレスがたまってしまいそう……。
10位：かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）
マネー運が好調。年上の人からの情報に耳を傾けよう。
9位：うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）
自己主張は控えて。思わぬ誤解を招く暗示あり。
8位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）
思わぬ形で他人の秘密を知り、戸惑うことがありそう……。
7位：おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）
女性があなたをサポートしてくれそう。年上の人に注目してみて。
6位：てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）
人間関係が不安定に。自分に自信を持って行動すれば大丈夫。
5位：みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）
新しい仲間づくりの幸運日。周囲の後押しを得られそう。
4位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）
アートに接すると心豊かに。絵画や音楽に挑戦すると◎。
3位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）
レジャーにツキあり。特に夜のお出掛けは楽しさも倍増！
2位：おひつじ座／牡羊座（3月21日〜4月19日生まれ）
思いつきで好きなことをやってみよう。意外な成果につながりそう。
1位：しし座／獅子座（7月23日〜8月22日生まれ）
積極的な言動で幸運をゲット。ひらめきは即実行して。
(文:マリィ・プリマヴェラ（占いガイド）)