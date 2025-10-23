JR西日本は、決済アプリ「Wesmo!」で、新規ユーザー向けに還元キャンペーン「はじめるなら今がチャンス Wesmo!×WESPO START CAMPAIGN」を11月1日～30日に開催する。既存ユーザー向けのキャンペーンなどもあわせて実施する。

新規会員登録キャンペーン

「Wesmo!」アプリの新規会員登録でWESTERポイント（期間・用途限定）が1000ポイント、「WESPO」アプリの新規WESTER ID登録で500ポイントが還元される。期間は11月1日～30日。

既存ユーザー向けキャンペーン

JR西日本グループの対象となるショッピングセンターで、期間中にWesmo!残高を使って支払うと、WESTERポイント（基本）が3％（通常の6倍）即時還元される。期間は11月1日～30日。

キャンペーン対象のショッピングセンター

J-WESTカードからチャージでポイント2倍還元

J-WESTカードからWesmo!にチャージすると、WESTERポイントが通常の2倍還元される。「J-WESTカード」は1.5％→3％、「J-WESTゴールドカード」は3％→6％となる。また、初めてJ-WESTカードからWesmo!にチャージすると1000ポイント（期間・用途限定）が進呈される。期間は11月1日～12月31日。

チャージ追加付与分で付与されるポイントは1カ月あたり2000ポイントが上限。1000円に満たないチャージはポイント還元の対象外。