ÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¡¢¼Õºá¡¡¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ø¤Î¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¡×È¯¸À¡Ö¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÅÄ¸¶Áí°ìÏ¯»á¤¬£²£³Æü¡¢£Ø¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ªÏÍ¤ÓÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¤È¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤Ï£±£¹ÆüÊüÁ÷¤Î£Â£ÓÄ«Æü¡Ö·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡×¤Ç¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÊÒ»³¤µ¤Ä¤»á¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÄÔ¸µÀ¶Èþ»á¡¢¼ÒÌ±ÅÞ¤ÎÊ¡Åç¿ðÊæ»á¤é¤ÈÆ¤ÏÀ¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¹â»ÔÁáÉÄ»á¤Ø¤ÎÈãÈ½¤ä¼çÄ¥¤ò½Ò¤Ù¤ë¥²¥¹¥È¤ËÄó°Æ¤¹¤ë·Á¤Ç¡Ö¤¢¤ó¤Ê¤ä¤Ä¤Ï»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¨¤È¸À¤¨¤Ð¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÅÄ¸¶»á¤Ï£Ø¤Ç¡Ö£±£°·î£±£¹ÆüÊüÁ÷¤ÎÆ¤ÏÀÈÖÁÈ¡Ø·ãÏÀ¡ª¥¯¥í¥¹¥Õ¥¡¥¤¥¢¡Ù¤Ë¤ª¤±¤ë»ä¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÍ¤ÓÃ×¤·¤Þ¤¹¡£È¯¸À¤Î¼ç»Ý¤Ï¡¢ÌîÅÞ¤ËÜü¤òÈô¤Ð¤½¤¦¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤¤ï¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÉ½¸½¤È¤Ê¤ê¡¢¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢¼Õºá¤·¤¿¡£
¡¡ÊüÁ÷¤·¤¿£Â£ÓÄ«Æü¤â£²£±Æü¤Ë¡ÖÈ¯¸À¤Ë°ìÉôÉÔÅ¬ÀÚ¤ÊÆâÍÆ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¸·½ÅÃí°Õ¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£Äº¤¤¤¿¸æ°Õ¸«¤Ï¿¿Ùõ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¡¢º£¸å¤ÎÈÖÁÈºî¤ê¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£