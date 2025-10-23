9年後の2034年度には、県立高校の3分の1が「1学年1学級」に･･･。少子化が加速する中、県教育委員会が、そんな試算結果を明らかにしました。



試算結果が示されたのは、生徒数の減少や、学びのニーズの多様化に対応するため県立高校の教育のありかたを検討する委員会です。



県高校教育課によると、2025年3月に中学校を卒業した人は1万5124人でしたが、9年後には17％減り、1万2553人になると予測されています。





そうしたことなどから、学校数が今と変わらず61校の場合、2034年には1学年の生徒数が40人以下、つまり1学級となる学校が、全体の3分の1にあたる20校になると試算しました。県内には現在、募集定員を40人以下とする県立高校はないものの、定員割れにより実際には、12校が「1学年1学級」となっています。委員からは、再編についての意見もあがりました。（委員）「市に3つ、4つ高校があるところもあれば、全くないところもあるので、そういうバランスを検討した上で、配置の見直しと廃合というのも検討させるべき」（委員）「どう考えても、16年後に入ってくる子どものパイは全国的に増えない。だから、魅力化をしたところで、他所の地域から子どもが増えるわけではないので、その人数の中でどういった人たちを育てて、地域を引っ張っていってもらうかを考えないといけない」県は、離島や過疎地域の多い地理的な特性も踏まえ、学校の適正規模を定めておらず、7つある学区を維持したい考えを示しています。私立も含めた高校の授業料無償化が進むなか、岐路に立たされている県立高校。多様なニーズに対応した、魅力ある学校づくりが求められています。