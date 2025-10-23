¡Öº£¤Ï¤¿¤À¡¢Â©»Ò¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×ÃË»ÒÃæ³ØÀ¸¤Î¼«»¦¤á¤°¤ëºÛÈ½¡¡Êì¿ÆÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Î¾Ú¸À¡¡¼¯»ùÅç»Ô¤Î¸øÎ©Ãæ¡¡
¡¡2018Ç¯¡¢¼¯»ùÅç»Ô¤Î¸øÎ©Ãæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¼«»¦¤·¤¿ÌäÂê¤Ç¡¢¼«»¦¤·¤¿ÅöÆü¡¢Ã´Ç¤¤Î½÷À¶µÍ¡¤Ë¤è¤ë°ãË¡¤Ê»ØÆ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢°äÂ²¤¬»Ô¤òÁê¼ê¼è¤êÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ëºÛÈ½¤Ç¤¹¡£23Æü¤ÏÀ¸ÅÌ¤ÎÊì¿Æ¤¬¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Á¡Öº£¤Ï¤¿¤À¡¢Â©»Ò¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎºÛÈ½¤Ï¡¢2018Ç¯9·î¡¢Åö»þÃæ³Ø3Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬¼«»¦¤·¤¿ÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢°äÂ²¤¬¼¯»ùÅç»Ô¤ËÌó6580Ëü±ß¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°äÂ²¤Ï¼«»¦¤·¤¿ÅöÆü¤Ë²ÆµÙ¤ß¤Î½ÉÂê¤¬Ì¤Äó½Ð¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¡¢Ã´Ç¤¤Î½÷À¶µÍ¡¤«¤é¸ÀÍÕ¤ÎË½ÎÏ¤Ë¤è¤ë°ãË¡¤Ê»ØÆ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¤É¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡23Æü¤Ï¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤ÎÊì¿Æ¤â¾Ú¸ÀÂæ¤ËÎ©¤Á¡Ö²º¤ä¤«¤Ç¿¿ÌÌÌÜ¤ÇÍ§¿Í¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë»Ò¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤Ï¡¢ÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬1³Ø´ü¤Ë¡ÖÃ´Ç¤¤¬·ù¤À¤«¤é¡¢¥¯¥é¥¹ÂØ¤¨¤ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È½÷À¶µÍ¡¤Ø¤ÎÉÔËþ¤òÏ³¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢½÷À¶µÍ¡¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë°Û¾ï¤ÊÀ¼ÎÌ¤Ç¤Î¼¸ÀÕ¤ä´ù¤ò½³¤ë¤Ê¤É¤Î»ØÆ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê»ØÆ³¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Ì¿¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¶¯¤¯ÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Êì¿Æ¤Ï¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤¿¤Ã¤¿15Ç¯´Ö¤À¤Ã¤¿¤¬Â©»Ò¤òÂçÀÚ¤Ë°é¤Æ¤Æ¤¤¿¡£º£¤Ï¤¿¤À¡¢Â©»Ò¤Ë²ñ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼¡¤Ï11·î14Æü¤Ëº£¸å¤ÎºÛÈ½¤Î¿Ê¤áÊý¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÈó¸ø³«¤Ç¶¨µÄ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£