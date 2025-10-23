韓国映画「ウンギョ 青い蜜」

9月に配信が開始されるやいなや「とにかく泣ける！」と評判を集めているNetflixシリーズ「ウンジュンとサンヨン」が話題のキム・ゴウン。

ゲイの親友と絆を築いていくヒロインに扮した映画「ラブ・イン・ザ・ビッグシティ」の好演も記憶に新しい彼女は、「恋はチーズ・イン・ザ・トラップ」(2016年)や「トッケビ〜君がくれた愛しい日々〜」(2016年)といったヒットドラマでも抜群の共感＆好感をもたらしてきた。さらに来年には、最高の当たり役となった「ユミの細胞たち」シリーズのシーズン3が控えるなど、名実ともに韓国トップ女優としての確固たるポジションを築いている。

キム・ゴウンの一糸まとわぬ演技が話題を呼んだ「ウンギョ 青い蜜」 (C) 2012 LOTTE ENTERTAINMENT All Rights Reserved.

天真爛漫なヒロインのイメージが強い一方で、巫堂役で強烈なインパクトを残した映画「破墓／パミョ」(2024年)を見てもわかるように、"映画女優"としての彼女はひと味違う。恋愛ドラマの親しみやすいキャラクターとは対照的に、生身の人間ではないような崇高さを放つ瞬間がある。そんなスクリーンでの彼女の魅力を端的に表す作品の一つが、20歳の春に公開されたデビュー作「ウンギョ 青い蜜」(2012年)だ。

11月8日(土)深夜にアジアドラマチックTV（アジドラ）にて放送される映画「ウンギョ 青い蜜」は、ゴウン演じる無垢な女子高校生ウンギョと、パク・ヘイル演じる70歳の老詩人イ・ジョギョが紡ぐ崇高で純粋、官能的な情愛の物語。当時30代だったヘイルが特殊メイクを施し70歳の老人に変身したことでも大きな注目を集めた作品だ。

文壇から尊敬を集める70歳の詩人イ・ジョギョ(ヘイル)は、30代の弟子ソ・ジウ(キム・ムヨル)以外の人間とは接点を持たず、穏やかな日々を送っていた。そんなジョギョの日常にある日、異質なものが飛び込んでくる。それが、庭に入り込んできた17歳の少女・ウンギョ(ゴウン)。あまりにも清らかで、無自覚のエロスにあふれたウンギョの存在は、次第にジョギョの欲望を目覚めさせ、ジウの劣等感を掻き立てていく...。

原作は、韓国の純文学作家パク・ポムシンが自らの欲望をテーマに描いたベストセラー小説。そこに描かれた純真な少女のエロスを新人女優が演じるとあって、公開前からゴウンは大きな注目を集めた。

だが、彼女の演技はその期待をさらに上回るものだった。周囲から敬われるジョギョを"おじいさん"と呼び、ごく自然に腕を組んだり布団に潜り込んだり、あまりにも無防備なウンギョ。

そんな純粋無垢なウンギョに官能的な意味を持たせるのは、ジョギョの眼差しだ。その秀でた知性ゆえに、口にする言葉も詩的で美しい彼の目を通して映し出されるウンギョは、袖から伸びたか細い腕、服の裾から覗くやわらかそうな脇腹、びしょ濡れになった制服姿に透けて見えるまだ少し幼い体のラインに至るまで、芸術品のように美しい。ジョギョは次第に、豊かな想像力の世界で若い姿に戻り、ウンギョのその美しい裸体と戯れ始める。

大胆な濡れ場はもちろん、一糸まとわぬ姿でカメラを背にしてジョギョと向かい合うシーンなど、全てをさらけ出すゴウンの、デビュー作とは思えない度胸に圧倒される。

対するヘイルも、ポン・ジュノ監督の傑作「殺人の追憶」(2003年)や、パク・チャヌク監督の秀逸なサスペンスドラマ「別れる決心」(2022年)などで知られる実力派。本作では、歩き方からしゃべり方に至るまで70歳の老人を完全に体現し、その凄みを改めてスクリーンで証明している。そして後半は、師匠であるジョギョに尊敬以上の偏った想いを抱く弟子・ジウ役のキム・ムヨルも強烈な存在感を見せていく。

刺激的な情事や禁断の関係性ばかりがフォーカスされがちだが、人間が持つ渇望をまざまざと描き出した世界観がとにかく強烈。何よりも、"韓国のアカデミー賞"とも呼ばれる大鐘賞や青龍映画賞といった国内の名だたる映画賞の最優秀新人賞を総なめにしたゴウンの、無垢な存在感に魅了されるはずだ。

文＝酒寄美智子

