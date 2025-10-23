２０２６年の春闘に向け、連合は２３日、基本給を底上げするベースアップを「３％以上」、定期昇給分を含めて「５％以上」の賃上げを求める基本構想を発表した。

中小企業については２５年と同様に全体水準より高い「６％以上」の目標を掲げ、企業規模による格差の是正を目指すとした。

平均賃上げ率は２４年に５・１０％、２５年に５・２５％と２年連続で５％台を実現した。ただ、連合の集計によると、組合員３００人未満の中小企業では、２４、２５年の賃上げ率はいずれも要求を下回り、それぞれ４・４５％、４・６５％にとどまった。

こうした状況を踏まえ、基本構想では「生活が向上したと実感している人は少数にとどまり、個人消費は依然として低迷している」と指摘。中小企業や労働組合のない企業にも賃上げを波及させる必要性を訴えた。

また、非正規労働者らの賃金について、「働きの価値に見合った水準に引き上げる」と強調。今年度改定で大幅上昇した最低賃金の全国平均引き上げ率の６・３％を上回る７％の賃上げを目指すとしている。

連合の芳野友子会長はこの日の記者会見で、「数値を掲げるだけではなく、その実現にこだわりたい。着実に積み上げていくことが重要だ」と話した。

芳野会長は、高市首相が労働時間規制の緩和の検討を上野厚生労働相に指示した点にも触れ、「働き方改革はまだ道半ばで、時間外労働の上限規制を緩和することはあってはならない」と懸念を示した。