ÃæÆü¡¡¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì»ØÌ¾¤ÎÀÄ³ØÂç¡¦ÃæÀ¾À»µ±¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÆÀ°Õ¡£¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤ËÊ¹¤¤¿¤¤¡×ÌÜÉ¸¤Ï¡Ö¿·¿Í²¦¡×Àë¸À
¡¡¡Ö¥×¥íÌîµå¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡¡£ó£õ£ð£ð£ï£ò£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡¥ê¥Ý¥Ó¥¿¥ó£Ä¡×¡Ê£²£³Æü¡¢ÅÔÆâ¥Û¥Æ¥ë¡Ë
¡¡ÀÄ³ØÂç¤ÎÃæÀ¾À»µ±Åê¼ê¡Ê£²£±¡Ë¤ÏÃæÆü¤¬¸ò¾Ä¸¢¤ò³ÍÆÀ¡£ÃæÀ¾¤Ï¾¯¤·¸ý¤ò³«¤±¤Æ¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¤¬¡¢¤¹¤°¤ËÉ½¾ð¤ò°ú¤Äù¤á¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤Ç¤ÏÃæÀ¾¤Ï¡ÖÁÇÄ¾¤Ë¤Þ¤º¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤¬°ìÈÖÂç¤¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤º¤ÏÀïÎÏ¤ÇÀï¤¨¤ë¤³¤È¤¬Á°Äó¡£¿·¿Í²¦¤ò£±Ç¯ÌÜ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤¤¤³¤È¤Ï¹Í¤¨¤º¤Ë¤Á¤ã¤ó¤È¤·¤¿ÀïÎÏ¤Ë¡×¤È¥ë¡¼¥¡¼¥¤¥ä¡¼¤«¤éÀïÎÏ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤ò°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¤Î°õ¾Ý¤Ï¡Ö¼ê±©Àè¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¡×¤È²ñ¾ì¤ò¾Ð¤¤¤ËÊñ¤à¤È¡¢ÃæÆü¤Ø¤ÎÆþÃÄ¤Ë¡Ö¿ôÂ¿¤¯¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯¸ª¤òÊÂ¤Ù¤ÆÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤¿¡£¡Ö¥Õ¥©¡¼¥¯¤¬ÆÀ°Õ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¹â¶¶¹¨ÅÍÅê¼ê¤Î¤è¤¦¤ÊÂ®¤¤¥Õ¥©¡¼¥¯¥Ü¡¼¥ë¤òÅê¤²¤¿¤¤¡£¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Î¤¿¤á¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤·¤¿¡£