お笑いトリオ・パンサーのメンバーとして活躍する菅良太郎さん。テレビ収録やライブなどで忙しい日々を過ごしていますが、以前は睡眠時無呼吸症候群（SAS）の影響で、毎日寝不足や頭痛に悩まされていたそうで── 。

【写真】「これは大変そう」睡眠時無呼吸症候群の治療に挑む菅さん（8枚目/全11枚）

1時間に45回も無呼吸「これは重症だ」

菅さんの近影

── 菅さんは寝ている間に気道がふさがりうまく呼吸ができない睡眠時無呼吸症候群（SAS）に長く悩まされ、2024年には「舌下神経電気刺激療法」を行ったそうですね。SASかもしれないと気づいたきっかけを教えてください。

菅さん：いびきがひどいことは、昔から家族によく言われていました。ただ、10代のころはまだSASという病名があまり浸透していなく、注目され始めたのは2000年代の初期にSASの電車運転士が寝不足の影響で職務中に居眠りをしたことが話題になってからだと思います。

僕自身、仕事で同じ部屋になった芸人仲間に「バイク音のようないびきだ」と言われたり、おぼれる悪夢をよく見て目が覚めたりして、まずいとは感じていました。寝てすぐのときってまだ眠りが浅いと思うのですが、そのときからすでに無呼吸の状態が始まっていて…。うとうとすると苦しくておぼれる夢を見て目が覚める。苦しくなるのがいやでなかなか眠れず、深い睡眠ができないのが普通になっていました。

── SASの影響でなにか体に不調はあったのでしょうか？

菅さん：日中の眠さ、頭痛は常にありました。それでも若いころは体力でカバーしていたので突然、寝落ちするようなことはなく、仕事への影響はなかったと思います。頭痛はかなりひどかったので、鎮痛薬はいつも手放せなかったですね。常に寝不足の状態だったので、お酒を飲んだ日は気絶するように寝ていました。

── そのような状態はいつまでつづいたのでしょう？

菅さん：30代前半までは自分はSASだろうと思いつつも、病院には行かずそのままにしていました。ちょうどそのころにSASの人が昼間に居眠り運転をして事故を起こしたニュースを見たんです。それでちょっと怖いと感じるようになり、病院に行くことにしました。

そのときに行ったのは睡眠専門の病院だったのですが、1日入院をしてセンサーで睡眠時の呼吸数などを測ると1時間に45回も呼吸が止まっていて、医師から「これはまずい、重症だ」と。それでSASでよく行われる鼻に装着したマスクから空気を気道に送り、寝ている間も気道を広げることができる、CPAP（持続陽圧呼吸療法）という治療法を行うことになりました。

── CPAP療法は効果がありそうですね。

菅さん：すごかったですね。こんなに眠れたのは初めてではないかというくらい、ぐっすり眠れました。ただ、最初はすごく喜んでいたのですが、寝ているときにマスクをつけているのがだんだんわずらわしくなっていって…。たとえるなら、弱めのドライヤーを寝ている間じゅう、口に突っこまれている感じなんですよ。寝返りもしづらく、気づくと寝ている間に無意識にマスクをはずすようになってしまい、1年くらいで挫折しました。

手術で「おぼれる夢は見なくなった」いっぽうで…

愛猫のアンと戯れる菅さん

── では、そこからまた前の状態に逆戻りに？

菅さん：そうなんです。が、30歳過ぎまでその状態で生活してきたので、寝不足や頭痛には慣れていて、そのまましばらくまた放置していました。ただ、40代に入ると体力が落ちてきて、SAS由来の頭痛などの不快症状が昔よりもきつくなってきてしまい…。それで再度病院に行ってみると、令和3年に保険適用になった「舌下神経電気刺激療法」という治療法があることを知りました。

── どのような治療法なのですか？

菅さん：まず、手術で胸の前部からアゴの下にかけて装置を入れる必要があります。寝る前にコントローラーで装置を起動すると、呼吸に合わせて電気の刺激で舌根が持ち上がるんです。そうなることで気道が確保されて、無呼吸を防ぐことができます。

この治療ならCPAPのように寝苦しいこともなさそうだなと。BMIが32を超える肥満体型の人はできないなどいくつか条件はあるのですが、僕はすべてクリアできていたのでぜひやってみたいとお願いすることにしました。

── 手術や術後は順調でしたか？

菅さん：手術は全身麻酔でしたが約2時間ほどで終わったようです。通常は1週間ほど入院するそうですが、僕は予後がよく2日ほどで退院できました。でも、しばらくは舌が腫れたり喉がとにかく痛かったりで。お酒なんてもちろん飲む気にならないし、食事もおかゆなどの流動食でした。でも、ひどい痛みは3日くらいでひき、1か月ですっかり元の状態にもどりましたよ。

── 手術してよかったですか？

菅さん：CPAPのようなわずらわしさはないし、寝る前にボタンを押して装置のスイッチを入れるだけでよく眠れるようになったので本当によかったです。自分が寝ているときに録音をしてみたのですが、いびきをかいていなくて、朝もすっきり目覚められています。おぼれる夢はもう見ませんよ。

── 特に不便なこともないでしょうか？

菅さん：今のところはありませんが、この装置は電気刺激を使っているので、装置のバッテリーが切れる約10年後に、また手術しないといけないようです。

あとは電気風呂とか低周波マッサージなど電気を浴びてしまうと装置が壊れてしまう可能性があるのでNGらしく。今後は番組などで「電気イスの罰ゲーム」はできなくなると言われたのですが、それはどちらかといえば僕にとってはラッキーでしたね（笑）。

今ではバラエティ番組やライブで大忙しの菅さんですが、お笑い芸人を志したのは通信制高校に通っていたころ。それまでギャル男としてヤンチャばかりしていたそうですが、クラスメイトのひと言がきっかけで芸人の道を目指したそうです。人生、どこでなにがあるかわからないですね。

取材・文／酒井明子 写真提供／菅 良太郎