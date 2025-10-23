

「Venue101 」（#100）キービジュアル（C）NHK

音楽番組『Venue101』10月25日（NHK総合23時〜）放送回は櫻坂46・TOMORROW X TOGETHER・中島健人・虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会が登場。４組の魅力に迫る。

毎週土曜23時、NHK101 スタジオから生放送でお届けしている音楽番組「Venue101」。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一、生田絵梨花とゲストアーティストが、楽しく・熱くライブを届ける。

アイドルを貫く中島健人、独自のワードセンスの秘密にクイズで迫る

2011年14歳でデビュー、現在はソロアーティストとしてアイドルを貫き続ける、ケンティーこと中島健人。自ら作詞を手掛けた新曲「IDOLIC」は自身の「人生の主題歌」と語る、アイドルとしての生き様が詰まった一曲。そこで今回、番組ではファンを魅了する独自のワードセンスに注目。「ケンティー名言クイズ」と題し、出演者３組も参加してのクイズ形式で、過去の名言を振り返る。そこから見えてくる、ケンティー独自のワードセンスの秘密とは!?

TOMORROW X TOGETHERメンバーが“どうしてもやめられないこと”を語る

リースした新曲「Can’t Stop｣の曲名にちなんで、メンバーたちが“どうしてもやめられないこと”をぶっちゃけトーク。果たして5人がどうしてもやめられないこととは!?

エネルギッシュかつスタイリッシュなパフォーマンスにも注目。

櫻坂46、新曲で初のセンター三期生・村井優を徹底解剖

櫻坂46の新曲「Unhappy birthday 構文」で初めてセンターをつとめる、三期生・村井優。そこで番組では、メンバーたちの証言をもとに村井優の魅力を徹底解剖。特徴的なダンスから、いつもそばにいるメンバーだからこそ知る意外な性格まで、新センター村井優の素顔にとことん迫る。パフォーマンスでは、村井が圧巻のソロダンスを披露。

虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会キャストの声優たちが作品の魅力を語る

アニメやゲームなどオールメディアで展開する「ラブライブ！シリーズ」の第 3 作目「虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会」。スクールアイドルの活動を通して夢を追う高校生たちの青春群像劇。その声を演じるキャストたちがスタジオに大集合。声優たちが語るメンバーたち、そして作品の魅力とは!? パフォーマンスでは、映画第2章主題歌の「約束になれ僕らの歌」をテレビ初披露する。

スタジオではMCのふたりを中心に、4組のアーティストが生放送ならではの臨場感あふれるトークとパフォーマンスを繰り広げる。さらにNHK ONEの配信や、番組公式SNSでのコンテンツで、放送をもっと楽しめる企画も。

「Venue101（#100）」放送予定

【出演・曲目】 ※五十音順櫻坂46 「Unhappy ｂirthday 構文」TOMORROW X TOGETHER 「Can’t Stop」中島健人 「IDOLIC」虹ヶ咲学園スクールアイドル同好会 「約束になれ僕らの歌」【司会】 濱家隆一（かまいたち）・生田絵梨花【ナレーション】 服部伴蔵門【日時】 2025年10月25日（土）23時00分〜23時30分 ＜NHK総合・生放送＞※NHK ONEで同時配信・１週間見逃し配信