◆２０２５年 プロ野球ドラフト会議 ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ リポビタンＤ（２３日）

西武から４位で指名された東北福祉大の堀越啓太投手（２２）が２３日、宮城・東北福祉大で会見を行った。埼玉・飯能市出身の右腕は、「小さい時から憧れてきたユニホームに袖を通せるのはうれしい気持ちです」と終始笑顔で会見に応じた。

堀越は２年の冬に非公式ながらも最速１６４キロを計測した右腕。花咲徳栄高時代には指名漏れを経験したが「４年前のこの日にとても悔しい思いをした。４年後の今日に向けてしっかりやってきた」と悔しさを糧に腕を磨いてきた。

６月の全日本大学選手権では、２試合に登板し８回無失点。東北福祉大を７年ぶり４度目の優勝へ導いた。

プロでの目標は「新人王」。「ストレートの球速、球威、回転数は自信を持っている。本当に息長く活躍できる選手になりたい」と言葉に力をこめた。

東北福祉大は佐々木主浩（元横浜）、金本知憲（元阪神）ら多くのプロを輩出した強豪。今年のドラフトでは、桜井頼之介（よりのすけ）投手（２２）が中日２位、新保茉良（まお）内野手（２１）が中日５位で指名された。同校からのプロ野球選手誕生は、２４年の漁府輝羽外野手（ソフトバンク育成１０位）に続いて２年連続となる。