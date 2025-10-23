極めてサイレント＆シームレス

最新のボルボES90は、極めてサイレント＆シームレス。試乗したのはシングルモーターで333psの後輪駆動で、動力性能は驚くほどではないものの、大型電動サルーンとして不足ない。0-100km/h加速は6.6秒でこなす。

【画像】距離を重ねるほど愛着湧きそう ボルボES90 サイズの近い電動サルーンと比較 全144枚

高めのガラスエリアとシートポジションも相乗し、ロール・スロイスへ通じるような特有の印象を生む。ただし概ね快適ながら、低速域での乗り心地には疑問が残った。



ボルボES90 ウルトラ・シングルモーター・エクステンデッドレンジ（欧州仕様）

試乗車が22インチの大径ホイールを履いていたことも、影響していたはず。路面の凹凸に対して若干落ち着きに欠け、BMW i5などのライバルに届いていない。

峠道でひと回り小さく感じるボディ

試乗場所は南フランス・ニース周辺で、山岳地帯へ駆け登るタイトなワインディングも含まれた。車重は2410kgで、全長が5000mm丁度、全幅1942mmというサイズのサルーンには、大胆な設定のように当初は思えた。

後輪操舵は備わらず、ステアリングホイールへ伝わる情報量は少なめ。フロントガラス下端が高めで見切りに優れるとはいえず、大きなホイールを包むタイヤも薄い。



ボルボES90 ウルトラ・シングルモーター・エクステンデッドレンジ（欧州仕様）

それでも、想像以上に気を使わず運転できたことに驚かされた。回転半径は、後輪も向きが変わるBMW i5と同等。ステアリングの反応は自然で、切れ角が深い。完璧に調整されたアクセルペダルを、気兼ねなく踏むことができる。

電動パワーステアリングを軽めに設定し、回生ブレーキの効きを弱めにすれば、後輪駆動らしく滑らかに扱える。i5より、ひと回りボディが小さく感じられたほど。身のこなしにはある程度の重厚感を伴うが、高級サルーンとして魅力の1つでもあるだろう。

急速充電は350kW 価格競争力は高い

発進・停止や勾配の多いルートを走った電費は、平均で4.8km/kWh。この条件での航続距離は、425kmほどといえる。印象的な数字ではないものの、普段使いで不満が出ることは少ないはず。

急速充電は350kWまで。i5の205kWや、メルセデス・ベンツEQEの170kW、アウディA6 E-トロンの270kWより遥かに高速で、強みの1つに数えられる。



ボルボES90 ウルトラ・シングルモーター・エクステンデッドレンジ（欧州仕様）

英国価格は、約6万9000ポンド（約1407万円）からが告知されている。コストパフォーマンスで秀でるわけではないものの、同等のi5やEQEよりお手頃。A6 E-トロンは、6万2500ポンド（約1275万円）からだが、競争力は高そうだ。

ちなみに、エアスプリングに調光式グラスルーフ、電動バケットシートなどが備わるウルトラ仕様は、シングルモーター版では約1万ポンド（約204万円）増しになる。

有能・豪華な電動サルーン 積極的に検討候補へ

電動の大型・上級サルーンだから、ES90が爆発的に売れる可能性は低いだろう。バッテリーEV市場は、低迷気味にある。車載機能の操作性など、気になる点もゼロではない。

それでも、EVとしての実力は高い。スタイリングは魅力的で、競合にはない特徴も運転体験には備わる。路上でボルボを目にする機会が少ないことも、強みかもしれない。



ボルボES90 ウルトラ・シングルモーター・エクステンデッドレンジ（欧州仕様）

ES90の具体的な評価は、英国の道で時間を割いてからにしたい。だが、有能で豪華な電動サルーンをお探しなら、候補へ積極的に加えてみる価値は間違いなくありそうだ。

◯：概ね驚くほど快適 車重を感じさせない運転のしやすさ 心地よく広々とした車内空間 オプションは高額ながら価格競争力はある

△：低速域での乗り心地はライバルに及ばず タッチモニターへ依存した車載機能は少々扱いにくい

ボルボES90 ウルトラ・シングルモーター・エクステンデッドレンジ（欧州仕様）のスペック

英国価格：7万9160ポンド（約1615万円）

全長：5000mm

全幅：1942mm

全高：1546mm

最高速度：180km/h

0-100km/h加速：6.6秒

航続距離：645km

電費：6.2km/kWh

CO2排出量：−g/km

車両重量：2410kg

パワートレイン：永久磁石同期モーター

駆動用バッテリー：88.0kWh

急速充電能力：350kW（DC）

最高出力：333ps/4900-7000rpm

最大トルク：48.8kg-m/0-4800rpm

ギアボックス：1速リダクション／後輪駆動