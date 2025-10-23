『ワンパンマン』#27「生物の限界」 あらすじと場面写真公開！
10月5日（日）から毎週日曜日23：45より放送中のアニメ『ワンパンマン』、第3期第3話である#27のあらすじと場面写真が公開された。また、古川慎（サイタマ役）と緑川光（ガロウ役）が出演するアニメ『ワンパンマン』第3期マジ特番#01〜マジウォッチパーティ〜の生配信が決定。そして、ABEMAにて第3期最新話まで振り返り一挙放送と、第1期・第2期OVA全話一挙放送が決定。さらにコラボ情報も。
WEBコミック界のカリスマ・ONE（『モブサイコ100』）とジャンプ最強遺伝子・村田雄介（『アイシールド21』）の超強力タッグで『となりのヤングジャンプ』（集英社）にて連載中の大人気作品『ワンパンマン』。原作コミックスのシリーズ累計発行部数は3500万部（2025年10月時点／紙・電子合計）を突破。アニメ『ワンパンマン』は2015年より第1期、2019年より第2期がTV放送され、国内だけでなく海外でも絶大な人気を誇る作品だ。
現在、アニメ10周年10撃プロジェクトを展開中。そして、アニメ第3期が2025年10月5日から毎週日曜日23：45より放送中だ。
10月26日（日）より放送となる、#27（第3期第3話）のあらすじと場面写真が公開された。
＜#27「生物の限界」 あらすじ＞
キリサキングと蟲神を相手に攻勢に出るガロウだったが、不意に現れたヘドロクラゲにタレオを人質に取られてしまう。一方、ジェノスの救難信号を受けたクセーノ博士はサイタマの元を訪れていた。
＞＞＞#26場面写真をすべてチェック！（写真12点）
そして、古川慎（サイタマ役）・緑川光（ガロウ役）と一緒に第3期#25（第1話）・#26（第2話）を視聴して楽しめる、配信特別番組が10月27日（月）19：20からYouTubeにて生配信されることが決定した。
また、「ABEMA」での第3期最新話までの振り返り一挙放送と第1期・第2期OVA全話一挙放送も決定。
さらに、アニメ『ワンパンマン』×森永乳業「ＭＯＷ」のイオン限定コラボキャンペーンも決定した。
（C）ONE・村田雄介／集英社・ヒーロー協会本部
