【ヒロアカ FINAL SEASON】第4話「“個性”！！爆破！！」先行場面カット公開！
10月4日（土）より放送開始となる、TVアニメシリーズの最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』。第4話（通算163話）の先行場面カットが公開された。
『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で10年にわたって連載され、昨年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称 ”ヒロアカ” 。 ”個性” と呼ばれる超常能力を持つ人々の存在が当たり前の世界を舞台に、主人公・緑谷出久、通称 ”デク” が、社会を守り、 ”個性” を悪用する犯罪者 ”敵＜ヴィラン＞” に立ち向かう ”ヒーロー” になるため、ヒーロー育成の名門・雄英高校で仲間たちと共に成長する物語が展開するヒーローアクション。コミックスはシリーズ世界累計発行部数1億部を突破。デクをはじめとするキャラクターたちが繰り広げた胸昂るドラマや戦いの物語を見届けた世界中のファンからは、堀越氏と ”ヒロアカ” への感謝と賞賛の声が相次いでいる。
そして、いよいよTVアニメシリーズの最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』が10月4日（土）より毎週土曜夕方5：30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送。2016年4月の第1期から数え約9年で通算8シリーズを放送・配信してきたTVアニメ ”ヒロアカ” がいよいよ完結を迎える。
10月25日（土）夕方5：30放送のファイナルシーズン第4話（通算163話）「”個性”！！爆破！！」の先行場面カットが公開された。
＜第4話（通算163話）「”個性”！！爆破！！」＞
遂に復活を遂げた爆豪は、デクと連携し、オール・フォー・ワン（AFO）に引き裂かれんとするオールマイトを救出。そして爆豪は、死柄木との戦いで掴みかけていた覚醒した姿を見せる！ 凄まじい戦闘力を見せる爆豪にかつて弟・与一を連れ出したワン・フォー・オール2代目の面影を見るAFO。遂に明らかになるその過去。そして、爆豪とAFOの激闘の行方は――！？
そして、爆豪の復活でより一層の盛り上がりを見せる ”ヒロアカ” FINAL SEASON。その熱量をさらに倍加させるべく、10月25日（土）に、爆豪を演じる声優・岡本信彦による生YouTube特番『バクゴーTV 2025』（https://youtube.com/live/WHeNUVrQi1k）が生配信される。第1部はアニメ放送直前の夕方5：00〜5：30、第2部は夜6：00から。放送とあわせてお楽しみを。
（C）堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
