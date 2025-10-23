【キルアオ】「大狼十三」は武内駿輔／頭脳は大人な「伝説の殺し屋」のクールなビジュアル！
2026年に放送されるアニメ『キルアオ』に登場する、どんな困難な依頼も成し遂げる ”伝説の殺し屋” 「大狼十三」役を武内駿輔が演じることが決定！ 咥えタバコに銃を構えた、クールな十三の姿が拝める場面カットが到着した。
☆クールな十三の場面カットや武内駿輔をチェック！（写真6点）＞＞＞
『⿊⼦のバスケ』藤巻忠俊最新作、2026年TVアニメ化！！ 伝説の殺し屋39歳が中学⽣からやり直す『キルアオ』の最新キャスト情報が到着した。
⼤狼⼗三（おおがみじゅうぞう）は、どんなに困難な依頼も成し遂げる伝説の殺し屋。ある⽇、とある組織を壊滅させた⼗三は謎の蜂に刺され、気を失ってしまう。⽬を覚ますと⼗三は39歳の⼤⼈から13歳の⼦どもの姿になっていた！
驚く⼗三の元にボスから「その姿で中学校に潜⼊せよ」と司令が下る。彼を待ち受けていたのは、個性豊かなクラスメイトたちとの⻘春スクールライフだったーー元の姿に戻ることができるのか!? ⼗三のもとに刺客が迫る！
先⽇、アニメ化決定とともに公開されたティザーPVにて、激しく拳銃を操る⼤狼⼗三（⼤⼈）の姿が話題となった本作。
来年の放送に向けて期待が⾼まる『キルアオ』。この度、 ”伝説の殺し屋” の名を知らしめる39歳の⼤狼⼗三（⼤⼈）役に、武内駿輔が決定。
武内からは「頭脳は⼤⼈で⾝体は⼦供ってことで、推理しなくちゃいけないのかと思いましたが、そんなこともなさそうです！！ 安⼼しました」とのユーモア溢れるコメントが寄せられている。
さらに、煙草を咥えた余裕な表情で、銃⼝を向けて⾒せる⼗三の場⾯カットがお披露目に。拳銃を持った ”殺し屋” らしいカットから、⼗三の今後に⽬が離せなくなること間違いなし！
⾒た⽬は中学⽣、中⾝は ”伝説の殺し屋” ！ 39歳の⼤狼⼗三に是⾮、ご注⽬ください！
（C）藤巻忠俊／集英社・「キルアオ」製作委員会
